Türkiye - Bulgaristan milli maç ne zaman, saat kaçta? Türkiye - Bulgaristan maçı hangi kanalda? (Dünya Kupası Elemeleri)

FIFA Dünya Kupası Elemeleri’nde A Milli Takım, E Grubu’nda Bulgaristan’I konuk ediyor. İlk maçta rakibini 6-1’lik skorla geçen ay-yıldızlılar, Bursa’da ev sahibi avantajını kullanarak sahadan üç puanla ayrılmayı hedefliyor. Peki Türkiye - Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, mücadelenin detayları…