Türkiye - Bulgaristan milli maç ne zaman, saat kaçta? Türkiye - Bulgaristan maçı hangi kanalda? (Dünya Kupası Elemeleri)
14.11.2025 16:38
NTV - Haber Merkezi
FIFA Dünya Kupası Elemeleri’nde A Milli Takım, E Grubu’nda Bulgaristan’I konuk ediyor. İlk maçta rakibini 6-1’lik skorla geçen ay-yıldızlılar, Bursa’da ev sahibi avantajını kullanarak sahadan üç puanla ayrılmayı hedefliyor. Peki Türkiye - Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, mücadelenin detayları…
Türkiye - Bulgaristan mücadelesi için heyecanlı geri sayım başladı. Montella yönetimindeki milliler, grup birinciliği şansını sürdürmek için Bulgaristan karşısında mutlak galibiyet hedefliyor.
A Milli Takım’da gözler Arda Güler, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Orkun Kökçü, Barış Alper Yılmaz gibi yıldızlarda olacak. Türkiye - Bulgaristan mücadelesine Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu ev sahipliği yapacak. Dünya Kupası Elemeleri’ndeki mücadeleyi İskoçya Futbol Federasyonu’ndan Nicolas Walsh yönetecek.
TÜRKİYE - BULGARİSTAN MAÇI NE ZAMAN?
A Milli Takım, Dünya Kupası Elemeleri’nde altıncı mücadelesine Bulgaristan karşısında çıkıyor. Türkiye - Bulgaristan maçı 15 Kasım Cumartesi saat 20:00’da başlayacak ve TV8 ekranlarından yayınlanacak.
A MİLLİ TAKIM İKİNCİ SIRADA
A Milli Takım, Dünya Kupası Elemeleri’nde yer aldığı E Grubu’nda topladığı 9 puanla ikinci sırada yer alıyor. Grup birincisi 12 puanla İspanya olurken Gürcistan 3 puanla 3. sırada bulunuyor. Grubun son sırasında ise Bulgaristan puansız konumda.
A MİLLİ TAKIM 646. MAÇINA ÇIKIYOR
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu beşinci maçında yarın Bursa'da Bulgaristan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, tarihindeki 646'ncı müsabakaya çıkacak.
Türkiye, 102 yıllık tarihinde 358'i resmi, 287'si özel toplam 645 maç oynayıp 1'i hükmen 254 galibiyet, 150 beraberlik ve 241 yenilgi yaşadı.
Ay-yıldızlılar, 277'si deplasmanda, 278'i Türkiye'de, 90'ı ise tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyet sonucunda 891 gol attı, kalesinde 924 gol gördü.
Bugüne kadar 92 farklı ülke takımıyla karşılaşan milli takım, 645 müsabakanın 559'unu Avrupa, 34'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 25'ini Amerika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.