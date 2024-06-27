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Türkiye, Çekya karşısında kazanarak EURO 2024'te son 16'ya kaldı

A Milli Takım, EURO 2024'te tur biletini almak için sahaya çıktı. F Grubu'ndaki son maçında Çekya ile karşılaşan Ay Yıldızlılar, 2-1 biten maçın ardından EURO 2024'te son 16 takım arasına kalmayı başardı. Türkiye'nin rakibi Avusturya oldu. İşte ayrıntılar ve maçtan öne çıkan dakikalar...

Türkiye, Çekya karşısında kazanarak EURO 2024'te son 16'ya kaldı - 1

ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

A Milli Takım, EURO 2024'te son 16 turu için sahaya çıktı.

Ay Yıldızlılar F Grubu'ndaki son maçında Çekya ile Hamburg Volkspark Stadyumu'nda karşılaştı.

Maçı Rumen hakem Istvan Kovacs yönetti.

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Türkiye, Çekya karşısında kazanarak EURO 2024'te son 16'ya kaldı - 2

İLK YARI

İlk sarı kartı 11. dakikada gören Antonin Barak, 22. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

Çek Cumhuriyeti'nde saha dışında 34. dakikada sarı kart gören Patrik Schick, sonraki maç cezalı duruma düştü.

Türkiye, Çekya karşısında kazanarak EURO 2024'te son 16'ya kaldı - 3

İKİNCİ DEVRE

İkinci yarının başında Kaan Ayhan oyuna girdi, Salih Özcan dışarı alındı

Türkiye 51. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun golüyle 1-0 öne geçti.

Sakatlık nedeniyle oyuna devam edemeyen Çekya kalecisi Stanek, 55. dakikada yerini Kovar'a bıraktı.

63. dakikada Okay oyuna girerken İsmail Yüksek kenara geldi. 

66. dakikada Soucek'in golüyle Çekya beraberliği yakaladı.

Hakan Çalhanoğlu 67. dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

75. dakikada Arda Güler ve Kenan Yıldız oyundan çıktı. Cenk Tosun ve Kerem Aktürkoğlu oyuna dahil oldu.

85. dakikada sarı kart gören Samet Akaydin cezalı duruma düştü.

90+5'te Cenk Tosun skoru belirledi: 2-1

Türkiye, Çekya karşısında kazanarak EURO 2024'te son 16'ya kaldı - 4

RAKİBİ BELLİ OLDU

Ay Yıldızlılar grubu ikinci sırada tamamlayarak, son 16 turunda D Grubu'nu lider bitiren Avusturya ile eşleşti.

Türkiye, Çekya karşısında kazanarak EURO 2024'te son 16'ya kaldı - 5

MONTELLA'DAN 7 DEĞİŞİKLİK

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Portekiz maçının 11’inde 7 değişiklik yaparak Çekya karşısında takımı sahaya sürdü.

Tecrübeli teknik adam; Altay Bayındır, Zeki Çelik, Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu’nun yerlerine Mert Günok, Mert Müldür, Merih Demiral, İsmail Yüksek, Salih Özcan, Arda Güler ve Kenan Yıldız’ı 11’de görevlendirdi.

Türkiye, Çekya karşısında kazanarak EURO 2024'te son 16'ya kaldı - 6

MERİH, İSMAİL YÜKSEK, SALİH ÖZCAN İLK KEZ İLK 11’DE

Milli takımda sakat ve cezalı oyuncuların yokluğunda birçok isim ilk kez turnuvada ilk 11’de görev aldı. Sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyen Abdülkerim Bardakcı’nın yerine Merih Demiral forma giydi. Sakatlıkları bulunan ancak maç kadrosunda yer alan Kaan Ayhan ve Orkun Kökçü’nün yerine ise İsmail Yüksek ve Salih Özcan mücadeleye 11’de başladı.

Türkiye, Çekya karşısında kazanarak EURO 2024'te son 16'ya kaldı - 7

İLK 11'LER

Çekya: Stanek, Holes, Hranac, Krejci, Coufal, Soucek, Provod, Jurasek, Barak, Chytil, Hlozek

Türkiye: Mert Günok, Merih Demiral, Samet Akaydin, Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu, Salih Özcan, İsmail Yüksek, Mert Müldür, Kenan Yıldız, Ferdi Kadıoğlu, Barış Alper Yılmaz

Türkiye, Çekya karşısında kazanarak EURO 2024'te son 16'ya kaldı - 8

MAÇTAN KARELER

Türkiye, Çekya karşısında kazanarak EURO 2024'te son 16'ya kaldı - 9
Türkiye, Çekya karşısında kazanarak EURO 2024'te son 16'ya kaldı - 10
Türkiye, Çekya karşısında kazanarak EURO 2024'te son 16'ya kaldı - 11
Türkiye, Çekya karşısında kazanarak EURO 2024'te son 16'ya kaldı - 12
Türkiye, Çekya karşısında kazanarak EURO 2024'te son 16'ya kaldı - 13
Türkiye, Çekya karşısında kazanarak EURO 2024'te son 16'ya kaldı - 14
Türkiye, Çekya karşısında kazanarak EURO 2024'te son 16'ya kaldı - 15
Türkiye, Çekya karşısında kazanarak EURO 2024'te son 16'ya kaldı - 16
Türkiye, Çekya karşısında kazanarak EURO 2024'te son 16'ya kaldı - 17
Türkiye, Çekya karşısında kazanarak EURO 2024'te son 16'ya kaldı - 18
Türkiye, Çekya karşısında kazanarak EURO 2024'te son 16'ya kaldı - 19
Türkiye, Çekya karşısında kazanarak EURO 2024'te son 16'ya kaldı - 20
Türkiye, Çekya karşısında kazanarak EURO 2024'te son 16'ya kaldı - 21
Türkiye, Çekya karşısında kazanarak EURO 2024'te son 16'ya kaldı - 22
Türkiye, Çekya karşısında kazanarak EURO 2024'te son 16'ya kaldı - 23
Türkiye, Çekya karşısında kazanarak EURO 2024'te son 16'ya kaldı - 24
Türkiye, Çekya karşısında kazanarak EURO 2024'te son 16'ya kaldı - 25
Türkiye, Çekya karşısında kazanarak EURO 2024'te son 16'ya kaldı - 26
Türkiye, Çekya karşısında kazanarak EURO 2024'te son 16'ya kaldı - 27

TRİBÜNLERDEN YANSIYANLAR

Türkiye, Çekya karşısında kazanarak EURO 2024'te son 16'ya kaldı - 28
Türkiye, Çekya karşısında kazanarak EURO 2024'te son 16'ya kaldı - 29
Türkiye, Çekya karşısında kazanarak EURO 2024'te son 16'ya kaldı - 30
Türkiye, Çekya karşısında kazanarak EURO 2024'te son 16'ya kaldı - 31
Türkiye, Çekya karşısında kazanarak EURO 2024'te son 16'ya kaldı - 32
Türkiye, Çekya karşısında kazanarak EURO 2024'te son 16'ya kaldı - 33
Türkiye, Çekya karşısında kazanarak EURO 2024'te son 16'ya kaldı - 34
Türkiye, Çekya karşısında kazanarak EURO 2024'te son 16'ya kaldı - 35
Türkiye, Çekya karşısında kazanarak EURO 2024'te son 16'ya kaldı - 36
Türkiye, Çekya karşısında kazanarak EURO 2024'te son 16'ya kaldı - 37
Türkiye, Çekya karşısında kazanarak EURO 2024'te son 16'ya kaldı - 38
Türkiye, Çekya karşısında kazanarak EURO 2024'te son 16'ya kaldı - 39
Türkiye, Çekya karşısında kazanarak EURO 2024'te son 16'ya kaldı - 40
Türkiye, Çekya karşısında kazanarak EURO 2024'te son 16'ya kaldı - 41
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