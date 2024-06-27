Türkiye, Çekya karşısında kazanarak EURO 2024'te son 16'ya kaldı

MERİH, İSMAİL YÜKSEK, SALİH ÖZCAN İLK KEZ İLK 11’DE

Milli takımda sakat ve cezalı oyuncuların yokluğunda birçok isim ilk kez turnuvada ilk 11’de görev aldı. Sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyen Abdülkerim Bardakcı’nın yerine Merih Demiral forma giydi. Sakatlıkları bulunan ancak maç kadrosunda yer alan Kaan Ayhan ve Orkun Kökçü’nün yerine ise İsmail Yüksek ve Salih Özcan mücadeleye 11’de başladı.