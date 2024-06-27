Türkiye, Çekya karşısında kazanarak EURO 2024'te son 16'ya kaldı
A Milli Takım, EURO 2024'te tur biletini almak için sahaya çıktı. F Grubu'ndaki son maçında Çekya ile karşılaşan Ay Yıldızlılar, 2-1 biten maçın ardından EURO 2024'te son 16 takım arasına kalmayı başardı. Türkiye'nin rakibi Avusturya oldu. İşte ayrıntılar ve maçtan öne çıkan dakikalar...
ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR
A Milli Takım, EURO 2024'te son 16 turu için sahaya çıktı.
Ay Yıldızlılar F Grubu'ndaki son maçında Çekya ile Hamburg Volkspark Stadyumu'nda karşılaştı.
Maçı Rumen hakem Istvan Kovacs yönetti.