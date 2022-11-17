Türkiye-Çekya milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Hazırlık maçı)

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri öncesinde, Türkiye A Milli Futbol Takımımız bu hafta Çekya ile hazırlık maçına çıkacak. Şampiyona öncesinde Stefan Kuntz yönetiminde hazırlıklarına devam eden milli takım, Çekya'yı sahasında ağırlayacak. Peki, Türkiye-Çekya milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nin hazırlıkları kapsamında dün İskoçya ile Diyarbakır'da karşılaşan A Milli Futbol Takımı, ikinci maçında ise 19 Kasım Cumartesi günü Gaziantep Kalyon Stadı'nda Çekya ile saat 20.00'de mücadele edecek.
Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Güneydoğunun lokomotif şehri Gaziantep'te, A Milli Takım seviyesinde 21 yıl sonra bir maça ev sahipliği yapmanın heyecanı yaşanıyor.
Gaziantep, son olarak 25 Nisan 2001'de milli takımı ağırlamış, Kamil Ocak Stadı'nda oynanan özel maçta Arnavutluk, Türkiye'yi 2-0 yenmişti.
Türkiye, Alman teknik adam Stefan Kuntz yönetiminde 14. maçına İskoçya karşısında çıkacak.
Milli takım, Kuntz ile çıktığı 13 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşarken, rakip fileleri 34 kez havalandırıp, kalesinde 15 gol gördü.
Kuntz idaresinde oynadığı ilk maçta İstanbul'da Norveç ile 1-1 berabere kalan ay yıldızlı ekip, ikinci müsabakasında deplasmanda Letonya'yı 2-1, üçüncü karşılaşmasında da sahasında Cebelitarık'ı 6-0 yendi. Milli takım, Stefan Kuntz'la 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu dördüncü maçında ise deplasmanda Karadağ'ı 2-1 mağlup ederek play-off yarı finaline katılma hakkı elde etti.
Ay yıldızlı ekip, play-off yarı finalinde Portekiz'e deplasmanda 3-1 mağlup olarak Dünya Kupası'na katılma şansını kaybetti. Milliler, hazırlık maçında Konya'da konuk ettiği İtalya'ya ise 3-2 yenildi.
A Milli Takım, Alman teknik adam yönetiminde çıktığı UEFA Uluslar C Ligi'ndeki ilk maçında İstanbul'da Faroe Adaları'nı 4-0, ikinci karşılaşmasında deplasmanda Litvanya'yı 6-0, üçüncü maçında Lüksemburg'u deplasmanda 2-0, İzmir'de Litvanya'yı 2-0 mağlup etti. Ay-yıldızlı ekip, İstanbul'da Lüksemburg ile 3-3 berabere kaldıktan sonra C Ligi'ni deplasmanda aldığı 2-1'lik Faroe Adaları yenilgisiyle tamamladı.
Kaleci: Altay Bayındır (Fenerbahçe), Doğan Alemdar (Rennes), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)
Defans: Onur Bulut (Yukatel Kayserispor), Zeki Çelik (Roma), Cenk Özkaçar (Valencia), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydın (Adana Demirspor), Tayyip Sanuç (Beşiktaş), Eren Elmalı (Trabzonspor), Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe)
Orta saha ve forvet: Cengiz Ünder (Olimpik Marsilya), İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Arda Güler (Fenerbahçe), Berkay Özcan, Deniz Türüç (Medipol Başakşehir), Emirhan İlkhan (Torino), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Salih Özcan (Borussia Dortmund), Orkun Kökçü (Feyenoord), Doğukan Sinik (Hull City), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Cenk Tosun (Beşiktaş), Enes Ünal (Getafe), Umut Bozok (Trabzonspor)