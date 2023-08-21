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Türkiye-Çekya milli voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları yine galibiyet arıyor

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası C Grubu'ndaki ikinci maçında Azerbaycan'ı 3-0 yendi. Milli voleybolcu Melissa Vargas, 20 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu. Şimdiki rakibimiz ise orta Avrupa'nın güçlü ekibi Çekya olacak. Voleybolseverler de maça dair ayrıntıları merak ediyor. Peki, Türkiye-Çekya milli voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye-Çekya milli voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları yine galibiyet arıyor - 1

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nın grup aşamasındaki üçüncü maçında Çekya ile karşılaşacak. Bu heyecan dolu müsabaka öncesi, voleybolseverler de maçın tarihi, saati ve yayıncı kanal bilgisini öğrenmek istiyor. İşte, Türkiye-Çekya milli voleybol maçı hakkında bilgiler...

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Türkiye-Çekya milli voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları yine galibiyet arıyor - 2

FİLENİN SULTANLARI'NIN MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın Almanya'daki C Grubu mücadelesinde üçüncü maçında Çekya ile karşılaşacak.

Grupta ikinci maçını da set vermeden kazanan "Filenin Sultanları", bugün TSİ 18.00'de Çekya ile karşılaşacak.

Almanya'nın Düsseldorf kentindeki Castello Salonu'nda oynanacak karşılaşma TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.

Türkiye-Çekya milli voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları yine galibiyet arıyor - 3

MİLLİ TAKIMIN KALAN MAÇLARININ PROGRAMI VE KADROSU

21 Ağustos Pazartesi:

18.00 Çekya-Türkiye

23 Ağustos Çarşamba:

18.00 Yunanistan-Türkiye

24 Ağustos Perşembe:

21.00 Türkiye-Almanya

Milli takımın kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Libero: Simge Aköz, Ayça Aykaç, Gizem Örge

Pasör: Cansu Özbay, Elif Şahin

Orta oyuncu: Eda Erdem, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Kübra Akman

Pasör çaprazı: Melissa Vargas

Smaçör: Hande Baladın, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu, Ebrar Karakurt

Türkiye-Çekya milli voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları yine galibiyet arıyor - 4

ORGANİZASYON HAKKINDA

Organizasyonda Belçika (A Grubu), Almanya (C Grubu), İtalya (B Grubu) ve Estonya'nın (D Grubu) ev sahipliği yaptığı grup aşamasında 24 takım mücadele ediyor.

Gruplarında ilk 4'e giren ekiplerin yer alacağı son 16 turu maçları 26-28 Ağustos, çeyrek final karşılaşmaları ise 29-30 Ağustos tarihlerinde İtalya'nın Floransa şehri ve Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılacak.

Yarı final maçları 1 Eylül Cuma, 3'üncülük ve final karşılaşmaları ise 3 Eylül Pazar günü yine Brüksel'de oynanacak.

Şampiyonada gruplar şu şekilde oluşuyor:

A Grubu: Belçika, Slovenya, Sırbistan, Polonya, Ukrayna, Macaristan

B Grubu: İtalya, Romanya, Bulgaristan, Hırvatistan, Bosna Hersek, İsviçre

C Grubu: Almanya, Azerbaycan, Türkiye, Çekya, İsveç, Yunanistan

D Grubu: Estonya, Finlandiya, Hollanda, Fransa, Slovakya, İspanya

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