Türkiye-Çekya milli voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları yine galibiyet arıyor

ORGANİZASYON HAKKINDA

Organizasyonda Belçika (A Grubu), Almanya (C Grubu), İtalya (B Grubu) ve Estonya'nın (D Grubu) ev sahipliği yaptığı grup aşamasında 24 takım mücadele ediyor.



Gruplarında ilk 4'e giren ekiplerin yer alacağı son 16 turu maçları 26-28 Ağustos, çeyrek final karşılaşmaları ise 29-30 Ağustos tarihlerinde İtalya'nın Floransa şehri ve Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılacak.



Yarı final maçları 1 Eylül Cuma, 3'üncülük ve final karşılaşmaları ise 3 Eylül Pazar günü yine Brüksel'de oynanacak.



Şampiyonada gruplar şu şekilde oluşuyor:



A Grubu: Belçika, Slovenya, Sırbistan, Polonya, Ukrayna, Macaristan



B Grubu: İtalya, Romanya, Bulgaristan, Hırvatistan, Bosna Hersek, İsviçre



C Grubu: Almanya, Azerbaycan, Türkiye, Çekya, İsveç, Yunanistan



D Grubu: Estonya, Finlandiya, Hollanda, Fransa, Slovakya, İspanya