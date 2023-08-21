Türkiye-Çekya milli voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları yine galibiyet arıyor
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası C Grubu'ndaki ikinci maçında Azerbaycan'ı 3-0 yendi. Milli voleybolcu Melissa Vargas, 20 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu. Şimdiki rakibimiz ise orta Avrupa'nın güçlü ekibi Çekya olacak. Voleybolseverler de maça dair ayrıntıları merak ediyor. Peki, Türkiye-Çekya milli voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nın grup aşamasındaki üçüncü maçında Çekya ile karşılaşacak. Bu heyecan dolu müsabaka öncesi, voleybolseverler de maçın tarihi, saati ve yayıncı kanal bilgisini öğrenmek istiyor. İşte, Türkiye-Çekya milli voleybol maçı hakkında bilgiler...