Türkiye-Çin voleybol çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları milli maç tarihi
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda heyecan devam ediyor. Voleybol maçları kapsamında, South Paris Arena'da oynanan grup maçlarının ardından çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Paris 2024 çeyrek finalindeki rakibi Çin oldu. Peki, Türkiye-Çin voleybol çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları çeyrek finalinde Çin'le eşleşti. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yanı sıra Çin, Brezilya, Dominik Cumhuriyeti, ABD, Polonya, İtalya ve Sırbistan çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi. İşte, Türkiye-Çin voleybol çeyrek final maçı hakkında bilgiler...