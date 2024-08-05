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Türkiye-Çin voleybol çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları milli maç tarihi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda heyecan devam ediyor. Voleybol maçları kapsamında, South Paris Arena'da oynanan grup maçlarının ardından çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Paris 2024 çeyrek finalindeki rakibi Çin oldu. Peki, Türkiye-Çin voleybol çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye-Çin voleybol çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları milli maç tarihi - 1

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları çeyrek finalinde Çin'le eşleşti. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yanı sıra Çin, Brezilya, Dominik Cumhuriyeti, ABD, Polonya, İtalya ve Sırbistan çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi. İşte, Türkiye-Çin voleybol çeyrek final maçı hakkında bilgiler...

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Türkiye-Çin voleybol çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları milli maç tarihi - 2

Olimpiyat Oyunları’nda üst üste ikinci kez çeyrek finale yükselen ay-yıldızlılar, A Grubu’nu ilk sırada tamamlayan Çin ile karşılaşacak.

Filenin Sultanları, 2020 Tokyo Olimpayatları grup mücadelesi ilk maçında Çin ile karşılaşmış ve rakibini 3-0 mağlup etmişti.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) üçüncü haftasındaki üçüncü maçında Çin'e 3-2 yenilmişti.

Türkiye-Çin voleybol çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları milli maç tarihi - 3

TÜRKİYE-ÇİN VOLEYBOL ÇEYREK FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye-Çin voleybol çeyrek final maçı, 6 Ağustos Salı günü oynanacak.

Müsabaka, TSİ 10:00'da gerçekleşecek.

Türkiye'nin Çin ile oynayacağı çeyrek final mücadelesi TRT Spor ekranlarında yayınlanacak.

Türkiye-Çin voleybol çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları milli maç tarihi - 4

DİĞER ÇEYREK FİNAL MAÇLARININ PROGRAMI

Çeyrek final maçları 6 Ağustos'ta South Paris Arena'da oynanacak.

Eşleşmeler ve maçların TSİ programı şöyle:

14.00 Brezilya-Dominik Cumhuriyeti

18.00 ABD-Polonya

22.00 İtalya-Sırbistan

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