Türkiye-Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Filenin Sultanları çeyrek final için parkeye çıkıyor
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyatları C Grubu ikinci maçında bugün Dominik Cumhuriyeti ile zorlu bir mücadeleye çıkacak. Olimpiyatlara güzel bir başlangıç yapan Filenin Sultanları, Hollanda'yı 3-2'lik skorla, müthiş bir geri dönüşe imza atarak yenmişti. Şimdi ise hedef çeyrek final için Dominik Cumhuriyeti'ni geçmek. Peki, Türkiye-Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
2024 Paris Olimpiyatları C Grubu ikinci maçında Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dominik Cumhuriyeti ile kozlarını paylaşacak. C Grubu'nda yer alan Milli Takım, Dominik Cumhuriyeti'ni yenmesi halinde turnuvada madalyaya bir adım daha yaklaşacak. Peki, Türkiye-Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?