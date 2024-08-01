Türkiye-Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Filenin Sultanları çeyrek final için parkeye çıkıyor

2024 Paris Olimpiyatları C Grubu ikinci maçında Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dominik Cumhuriyeti ile kozlarını paylaşacak. C Grubu'nda yer alan Milli Takım, Dominik Cumhuriyeti'ni yenmesi halinde turnuvada madalyaya bir adım daha yaklaşacak. Peki, Türkiye-Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?