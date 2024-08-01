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Türkiye-Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Filenin Sultanları çeyrek final için parkeye çıkıyor

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyatları C Grubu ikinci maçında bugün Dominik Cumhuriyeti ile zorlu bir mücadeleye çıkacak. Olimpiyatlara güzel bir başlangıç yapan Filenin Sultanları, Hollanda'yı 3-2'lik skorla, müthiş bir geri dönüşe imza atarak yenmişti. Şimdi ise hedef çeyrek final için Dominik Cumhuriyeti'ni geçmek. Peki, Türkiye-Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Türkiye-Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Filenin Sultanları çeyrek final için parkeye çıkıyor - 1

2024 Paris Olimpiyatları C Grubu ikinci maçında Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dominik Cumhuriyeti ile kozlarını paylaşacak. C Grubu'nda yer alan Milli Takım, Dominik Cumhuriyeti'ni yenmesi halinde turnuvada madalyaya bir adım daha yaklaşacak. Peki, Türkiye-Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Türkiye-Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Filenin Sultanları çeyrek final için parkeye çıkıyor - 2

TÜRKİYE-DOMİNİK CUMHURİYETİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ikinci maçında bugün Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak.

Fransa'nın başkenti Paris'teki South Paris Arena'da oynanacak mücadele saat 10.00'da başlayacak. Karşılaşma TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

Türkiye-Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Filenin Sultanları çeyrek final için parkeye çıkıyor - 3

ÇEYREK FİNAL İÇİN HEDEF GALİBİYET

İlk maçında Hollanda'yı 2-0 geriden gelerek 3-2 yenen milli takım, Dominik Cumhuriyeti karşısında galip gelmesi durumunda çeyrek final için büyük avantaj sağlayacak.

C Grubu'nda yer alan milliler, Dominik Cumhuriyeti'nin ardından 4 Ağustos Pazar günü ise İtalya ile mücadele edecek.

Türkiye-Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Filenin Sultanları çeyrek final için parkeye çıkıyor - 4

ZEHRA GÜNEŞ YENİDEN KADRODA

Sakatlığı geçen Zehra Güneş, yarınki karşılaşmanın kadrosunda yer aldı.

Başantrenör Daniele Santarelli yönetimindeki ay-yıldızlıların kadrosunda Gizem Örge, Cansu Özbay, Melissa Vargas, Hande Baladın, Meliha Diken, Derya Cebecioğlu, Elif Şahin, Eda Erdem Dündar, Aslı Kalaç, Zehra Güneş, İlkin Aydın ve Ebrar Karakurt bulunuyor.

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