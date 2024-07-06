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Türkiye EURO 2024'e veda etti

A Milli Takım EURO 2024'te kritik maça çıktı. Hollanda karşısında yarı final hedefleyen Türkiye mücadelenin ilk yarısını 1-0 önde kapattı. İkinci devre ise 2-1'lik Hollanda üstünlüğüyle sona erdi. Türkiye bu skorla turnuvaya veda etti. İşte ayrıntılar ve maçtan kareler...

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A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final maçında Hollanda ile karşı karşıya geldi. 

Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçın ilk sarı kartı 30. dakikada Hollanda'da Simons'a çıktı.

35. dakikada Arda'nın kullandığı korner sonrasında Türkiye Samet'in golüyle 1-0 öne geçti. 

Hollanda, 70. dakikada De Vrij'ın golüyle skoru eşitledi. 

Hollanda, 76. dakikada Gakpo'nun golüyle 2-1 öne geçti.

SPOR&SKOR HABERLERİ

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HAKEMLER

Hollanda ile Türkiye arasındaki karşılaşmada, Fransız hakem Clement Turpin düdük çaldı.

Turpin'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Nicolas Danos ve Benjamin Pages yaptı. Müsabakanın dördüncü hakemi olarak ise Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Zwayer görev aldı. 

Karşılaşmada Fransız Jerome Brisard ise VAR görevini üstlendi.

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A Milli Takım'da kart cezalıları İsmail Yüksek ve Orkun Kökçü, maçta forma giyemedi. 

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İLK 11'LER

Hollanda: Verbruggen, Dumfries, Van Dijk, Ake, De Vrij, Reijnderds, Schouten, Xavi Simons, Bergwijn, Gakpo, Depay

Türkiye: Mert Günok, Samet Akaydin, Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu, Abdülkerim Bardakcı, Salih Özcan, Mert Müldür, Kenan Yıldız, Ferdi Kadıoğlu, Barış Alper Yılmaz, Kaan Ayhan.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan da Berlin Olimpiyat Stadyumu’nda karşılaşmayı takip etti.

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MAÇTAN ÖNE ÇIKAN FOTOĞRAFLAR

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TRİBÜNDEN KARELER

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