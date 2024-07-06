Türkiye EURO 2024'e veda etti

HAKEMLER

Hollanda ile Türkiye arasındaki karşılaşmada, Fransız hakem Clement Turpin düdük çaldı.



Turpin'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Nicolas Danos ve Benjamin Pages yaptı. Müsabakanın dördüncü hakemi olarak ise Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Zwayer görev aldı.



Karşılaşmada Fransız Jerome Brisard ise VAR görevini üstlendi.