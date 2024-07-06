Türkiye EURO 2024'e veda etti
A Milli Takım EURO 2024'te kritik maça çıktı. Hollanda karşısında yarı final hedefleyen Türkiye mücadelenin ilk yarısını 1-0 önde kapattı. İkinci devre ise 2-1'lik Hollanda üstünlüğüyle sona erdi. Türkiye bu skorla turnuvaya veda etti. İşte ayrıntılar ve maçtan kareler...
A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final maçında Hollanda ile karşı karşıya geldi.
Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçın ilk sarı kartı 30. dakikada Hollanda'da Simons'a çıktı.
35. dakikada Arda'nın kullandığı korner sonrasında Türkiye Samet'in golüyle 1-0 öne geçti.
Hollanda, 70. dakikada De Vrij'ın golüyle skoru eşitledi.
Hollanda, 76. dakikada Gakpo'nun golüyle 2-1 öne geçti.