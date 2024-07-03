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Türkiye EURO 2024'te çeyrek finalde: Rakip Hollanda

A Milli Takım, EURO 2024 son 16 turunda Avusturya ile karşılaştı. Mücadele 2-1 Türkiye'nin üstünlüğüyle sona erdi. Bu skorla çeyrek finale yükselen Türkiye'nin rakibi Hollanda oldu. Merih'in 57. saniyede attığı gol tarihe geçerken 2 futbolcu cezalı duruma düştü. İşte ayrıntılar ve maçtan öne çıkanlar...

Türkiye EURO 2024'te çeyrek finalde: Rakip Hollanda - 1

A Milli Takım çeyrek final için sahaya çıktı.

Ay Yıldızlılar, EURO 2024 son 16 turunda Avusturya ile karşılaştı.

İlk gol henüz 1. dakikada geldi. Merih'in attığı gol Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası'ndaki en erken golü olarak tarihe geçti.

Orkun 11. dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

İsmail Yüksek ise 42. dakikada sarı kart görerek bir sonraki maç için cezalı oldu.

Mücadelenin ilk yarısı Türkiye'nin 1. dakikada Merih'le bulduğu golle 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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Türkiye EURO 2024'te çeyrek finalde: Rakip Hollanda - 2

İKİNCİ DEVRE

57. dakikada İsmail yerini Salih'e bıraktı.

59. dakikada Merih hem takımının hem kendisinin 2. golünü kaydetti.

67. dakika Avusturya, Gregoritsch'in kaydettiği golle farkı 1'e indirdi.

77. dakikada Okay Yokuşlu ve Kerem Aktürkoğlu oyuna dahil oldu, Kenan Yıldız ve Arda Güler oyundan çıktı.

82. dakikada rfan Can Kahveci, sakatlık yaşayan Orkun Kökçü'nün yerine oyuna dahil oldu.

Türkiye EURO 2024'te çeyrek finalde: Rakip Hollanda - 3

RAKİP BELLİ OLDU

F Grubu'nu 6 puanla ikinci sırada tamamlayan Türkiye 16 yıl sonra son 8 takım arasına kalmayı başardı.

Türkiye'nin çeyrek finalde rakibi Hollanda oldu.

Mücadele 6 Temmuz Cumartesi  22.00'da Berlin'de oynanacak. 

Türkiye EURO 2024'te çeyrek finalde: Rakip Hollanda - 4

41 bin kişilik Leipzig Stadı'nda oynanan ve maçı Portekizli hakem Arthur Dias yönetti.

Türkiye EURO 2024'te çeyrek finalde: Rakip Hollanda - 5

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella son oynadıkları Avusturya müsabakasının 11'ine göre 3 değişiklik yaptı.

Montella, Samet Akaydin, Hakan Çalhanoğlu ve Salih Özcan'ın yerine Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan ve Orkun Kökçü'ye görev verdi.

Türkiye EURO 2024'te çeyrek finalde: Rakip Hollanda - 6

İLK 11'LER

Türkiye:

Mert Günok, Merih Demiral, Orkun Kökçü, Arda Güler, Abdülkerim Bardakcı, İsmail Yüksek, Mert Müldür, Kenan Yıldız, Ferdi Kadıoğlu, Barış Alper Yılmaz, Kaan Ayhan.

Avusturya:

Pentz, Posch, Danso, Leinhart, Mwene, Seiwald, Laimer, Schmid, Baumgartner, Sabitzer, Arnautovic

Türkiye EURO 2024'te çeyrek finalde: Rakip Hollanda - 7

MAÇTAN DİĞER KARELER

Türkiye EURO 2024'te çeyrek finalde: Rakip Hollanda - 8
Türkiye EURO 2024'te çeyrek finalde: Rakip Hollanda - 9
Türkiye EURO 2024'te çeyrek finalde: Rakip Hollanda - 10
Türkiye EURO 2024'te çeyrek finalde: Rakip Hollanda - 11
Türkiye EURO 2024'te çeyrek finalde: Rakip Hollanda - 12
Türkiye EURO 2024'te çeyrek finalde: Rakip Hollanda - 13
Türkiye EURO 2024'te çeyrek finalde: Rakip Hollanda - 14
Türkiye EURO 2024'te çeyrek finalde: Rakip Hollanda - 15
Türkiye EURO 2024'te çeyrek finalde: Rakip Hollanda - 16
Türkiye EURO 2024'te çeyrek finalde: Rakip Hollanda - 17
Türkiye EURO 2024'te çeyrek finalde: Rakip Hollanda - 18
Türkiye EURO 2024'te çeyrek finalde: Rakip Hollanda - 19
Türkiye EURO 2024'te çeyrek finalde: Rakip Hollanda - 20
Türkiye EURO 2024'te çeyrek finalde: Rakip Hollanda - 21

TRİBÜNLERDEN YANSIYANLAR

Türkiye EURO 2024'te çeyrek finalde: Rakip Hollanda - 22
Türkiye EURO 2024'te çeyrek finalde: Rakip Hollanda - 23
Türkiye EURO 2024'te çeyrek finalde: Rakip Hollanda - 24
Türkiye EURO 2024'te çeyrek finalde: Rakip Hollanda - 25
Türkiye EURO 2024'te çeyrek finalde: Rakip Hollanda - 26
Türkiye EURO 2024'te çeyrek finalde: Rakip Hollanda - 27
Türkiye EURO 2024'te çeyrek finalde: Rakip Hollanda - 28
Türkiye EURO 2024'te çeyrek finalde: Rakip Hollanda - 29
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