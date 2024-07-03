Türkiye EURO 2024'te çeyrek finalde: Rakip Hollanda

A Milli Takım çeyrek final için sahaya çıktı.



Ay Yıldızlılar, EURO 2024 son 16 turunda Avusturya ile karşılaştı.



İlk gol henüz 1. dakikada geldi. Merih'in attığı gol Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası'ndaki en erken golü olarak tarihe geçti.



Orkun 11. dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.



İsmail Yüksek ise 42. dakikada sarı kart görerek bir sonraki maç için cezalı oldu.



Mücadelenin ilk yarısı Türkiye'nin 1. dakikada Merih'le bulduğu golle 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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