Türkiye EURO 2024'te gruptan nasıl çıkar, Çekya maçı ne zaman?

Türkiye, Çekya mücadelesini kazandığı takdirde grup ikincisi olarak son 16 turuna yazdıracak. Beraberlik durumunda A Milli Takım puanını 4'e yükseltecek ve Portekiz'in Gürcistan'a kaybetmemesi durumunda grubu ikinci bitirecek.



Çekya mağlubiyeti durumunda ise en iyi grup üçüncü olmak için diğer gruplarda oynanan maçların sonuçlarını bekleyecek. A Milli Futbol Takımı'nın Çekya'ya mağlup olması ve Gürcistan'ın da Portekiz maçında puan kaybetmesi durumunda ise yine üçüncülük hesapları yapacak.





