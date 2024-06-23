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Türkiye EURO 2024'te gruptan nasıl çıkar, Çekya maçı ne zaman?

Portekiz'e 3-0 mağlup olarak son 16 şansını son maça bırakan Türkiye, F Grubu'nda 26 Haziran Çarşamba günü 22.00'da Çekya ile karşılaşacak. Peki Türkiye EURO 2024'te gruptan nasıl çıkar? İşte Türkiye'nin gruptan çıkarak son 16 turuna kalma ihtimalleri...

Türkiye EURO 2024'te gruptan nasıl çıkar, Çekya maçı ne zaman? - 1

Avrupa Futbol Şampiyonası’nda (EURO 2024) gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar doğrudan son 16 turuna kalmaya hak kazanacak. Takımların en iyi üçüncüler arasına girerek son 16 turuna girme şansları bulunuyor.

Türkiye'nin gruptan çıkma ihtimali Çekya maçı ve rakiplerinin oynayacağı müsabakaya göre şekillenecek.



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Türkiye EURO 2024'te gruptan nasıl çıkar, Çekya maçı ne zaman? - 2

Türkiye, Çekya mücadelesini kazandığı takdirde grup ikincisi olarak son 16 turuna yazdıracak. Beraberlik durumunda A Milli Takım puanını 4'e yükseltecek ve Portekiz'in Gürcistan'a kaybetmemesi durumunda grubu ikinci bitirecek.

Çekya mağlubiyeti durumunda ise en iyi grup üçüncü olmak için diğer gruplarda oynanan maçların sonuçlarını bekleyecek. A Milli Futbol Takımı'nın Çekya'ya mağlup olması ve Gürcistan'ın da Portekiz maçında puan kaybetmesi durumunda ise yine üçüncülük hesapları yapacak.


Türkiye EURO 2024'te gruptan nasıl çıkar, Çekya maçı ne zaman? - 3

Çekya ve Gürcistan'ın son maçları kazanması durumunda ise A Milli Futbol Takımı, EURO 2024'te grubunu sonuncu bitirecek ve turnuvadan elenecek.


Türkiye EURO 2024'te gruptan nasıl çıkar, Çekya maçı ne zaman? - 4

PUAN EŞİTLİĞİNDE NE OLUYOR?

EURO 2024’te gruplarda iki veya daha fazla takımın puan eşitliği durumunda öncelikli olarak takımların kendi arasında oynadıkları maçlardaki puanlarına bakılıyor. Eşitliğin devam etmesi durumunda takımların kendi arasında oynadıkları maçlardaki gol farkı baz alınıyor.


Türkiye EURO 2024'te gruptan nasıl çıkar, Çekya maçı ne zaman? - 5

Ardından ise sırasıyla; kendi arasında oynana maçlarda atılan gol sayısı, gruptaki genel gol farkı, gruptaki atılan gol sayısı, deplasman golü sayısı, gruptaki deplasman golü sayısı belirleyici olacak.

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