Türkiye EURO 2024'te gruptan nasıl çıkar, Çekya maçı ne zaman?
Portekiz'e 3-0 mağlup olarak son 16 şansını son maça bırakan Türkiye, F Grubu'nda 26 Haziran Çarşamba günü 22.00'da Çekya ile karşılaşacak. Peki Türkiye EURO 2024'te gruptan nasıl çıkar? İşte Türkiye'nin gruptan çıkarak son 16 turuna kalma ihtimalleri...
Avrupa Futbol Şampiyonası’nda (EURO 2024) gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar doğrudan son 16 turuna kalmaya hak kazanacak. Takımların en iyi üçüncüler arasına girerek son 16 turuna girme şansları bulunuyor.
Türkiye'nin gruptan çıkma ihtimali Çekya maçı ve rakiplerinin oynayacağı müsabakaya göre şekillenecek.