Türkiye EURO 2024'te ilk maçına çıkıyor: A Milli Takım ve Gürcistan'ın son durumu
A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası'ndaki (EURO 2024) ilk maçını yarın Gürcistan ile yapacak. İşte takımların son durumu ve maç öncesi öne çıkan notlar...
Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada F Grubu'nda yer alan Türkiye, organizasyondaki ilk sınavını Gürcistan karşısında verecek.
Ay-yıldızlı ekip, Gürcistan'ı yenerek turnuvaya galibiyetle başlamayı hedefliyor.
Grubun diğer maçında ise Portekiz ile Çekya karşı karşıya gelecek.