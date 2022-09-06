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Türkiye EuroBasket 2022'de Belçika'yı
78-63 mağlup etti

Türkiye A Milli Basketbol Takımımız, 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu dördüncü maçında bugün Belçika ile parkede karşı karşıya geldi. A Milli Basketbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası A Grubu 4. maçında Belçika'yı 78-63 yenerek, üçüncü galibiyetini elde etti.

Haberler - ntv.com.tr 06.09.2022 - 16:32

Türkiye EuroBasket 2022'de Belçika'yı 78-63 mağlup etti - 1

2022 Şampiyonası grup maçlarında büyük heyecan sürmeye devam ediyor. Türkiye A Milli Basketbol Takımımız bugün karşısında parkeye çıktı.

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Türkiye EuroBasket 2022'de Belçika'yı 78-63 mağlup etti - 2

Milli Takım, NTV'den canlı olarak yayınlanan maçta Belçika'yı 78-63 mağlup etti.

Türkiye EuroBasket 2022'de Belçika'yı 78-63 mağlup etti - 3

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İlk periyodu 20-6 önde kapatan Milli Takım, devre arasına 47-30 galip girdi.

Türkiye EuroBasket 2022'de Belçika'yı 78-63 mağlup etti - 4

Maçın ikinci yarısında da Belçika'ya yaklaşma fırsatı vermeyen Milli Takım, parkeden 78-63 galip ayrılarak grupta 4. maçında 3. galibiyetini aldı.

Takımımızda Alperen Şengün mücadeleyi 24 sayı, 8 ribaunt ve 6 asistle tamamladı.

Türkiye EuroBasket 2022'de Belçika'yı 78-63 mağlup etti - 5

A Milli Basketbol Takımı, üçüncü maçında Gürcistan'a iki uzatma bölümü sonucunda 88-83 mağlup oldu.

Türkiye EuroBasket 2022'de Belçika'yı 78-63 mağlup etti - 6

Grupta son oynanan üçüncü maçların sonuçları şöyle:

Bulgaristan-Karadağ: 81-91

İspanya-Belçika: 73-83

Türkiye EuroBasket 2022'de Belçika'yı 78-63 mağlup etti - 7

A, B, C ve D gruplarında bugün oynanacak 4. maçların programı (TSİ) ise şöyle:

15.00 Hollanda-Polonya

15.15 Estonya-Büyük Britanya

15.30 Bosna Hersek-Fransa

17.15 Karadağ-İspanya

18.00 Yunanistan-Ukrayna

18.15 Macaristan-Litvanya

18.30 Finlandiya-Çekya

20.00 Gürcistan-Bulgaristan

21.30 Almanya-Slovenya

22.00 İtalya-Hırvatistan

22.00 İsrail-Sırbistan

Türkiye EuroBasket 2022'de Belçika'yı 78-63 mağlup etti - 8

İşte Türkiye'nin Avrupa Basketbol Şampiyonası turnuva fikstürü:

1 Eylül Perşembe:

17.15 Türkiye-Karadağ

3 Eylül Cumartesi:

17.15 Bulgaristan-Türkiye

4 Eylül Pazar:

20.00 Türkiye-Gürcistan

6 Eylül Salı:

14.30 Belçika-Türkiye

7 Eylül Çarşamba:

14.30 Türkiye-İspanya

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