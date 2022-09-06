A, B, C ve D gruplarında bugün oynanacak 4. maçların programı (TSİ) ise şöyle:



15.00 Hollanda-Polonya



15.15 Estonya-Büyük Britanya



15.30 Bosna Hersek-Fransa



17.15 Karadağ-İspanya



18.00 Yunanistan-Ukrayna



18.15 Macaristan-Litvanya



18.30 Finlandiya-Çekya



20.00 Gürcistan-Bulgaristan



21.30 Almanya-Slovenya



22.00 İtalya-Hırvatistan



22.00 İsrail-Sırbistan