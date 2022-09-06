Haberler - ntv.com.tr 06.09.2022 - 16:32
2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası grup maçlarında büyük heyecan sürmeye devam ediyor. Türkiye A Milli Basketbol Takımımız bugün Belçika karşısında parkeye çıktı.
Milli Takım, NTV'den canlı olarak yayınlanan maçta Belçika'yı 78-63 mağlup etti.
İlk periyodu 20-6 önde kapatan Milli Takım, devre arasına 47-30 galip girdi.
Maçın ikinci yarısında da Belçika'ya yaklaşma fırsatı vermeyen Milli Takım, parkeden 78-63 galip ayrılarak grupta 4. maçında 3. galibiyetini aldı.
Takımımızda Alperen Şengün mücadeleyi 24 sayı, 8 ribaunt ve 6 asistle tamamladı.
A Milli Basketbol Takımı, üçüncü maçında Gürcistan'a iki uzatma bölümü sonucunda 88-83 mağlup oldu.
Grupta son oynanan üçüncü maçların sonuçları şöyle:
Bulgaristan-Karadağ: 81-91
İspanya-Belçika: 73-83
A, B, C ve D gruplarında bugün oynanacak 4. maçların programı (TSİ) ise şöyle:
15.00 Hollanda-Polonya
15.15 Estonya-Büyük Britanya
15.30 Bosna Hersek-Fransa
17.15 Karadağ-İspanya
18.00 Yunanistan-Ukrayna
18.15 Macaristan-Litvanya
18.30 Finlandiya-Çekya
20.00 Gürcistan-Bulgaristan
21.30 Almanya-Slovenya
22.00 İtalya-Hırvatistan
22.00 İsrail-Sırbistan
İşte Türkiye'nin Avrupa Basketbol Şampiyonası turnuva fikstürü:
1 Eylül Perşembe:
17.15 Türkiye-Karadağ
3 Eylül Cumartesi:
17.15 Bulgaristan-Türkiye
4 Eylül Pazar:
20.00 Türkiye-Gürcistan
6 Eylül Salı:
14.30 Belçika-Türkiye
7 Eylül Çarşamba:
14.30 Türkiye-İspanya