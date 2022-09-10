Türkiye-Fransa basketbol maçı canlı yayını (EuroBasket 2022 son 16 turu)

Haberler - ntv.com.tr 10.09.2022 - 14:26
2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turu maçında Türkiye, turnuvanın zorlu ekibi Fransa karşısında galibiyet arıyor.
Fransa maça 7-0'lık seriyle başlarken, mücadelenin ilk periyodu 18-11 Fransa üstünlüğüyle sona erdi.
Karşılaşmanın ikinci periyodunda aradaki farkı koruyan Fransa, devre arasına 43-35 üstünlükle girdi.
İlk yarıda Cedi Osman 9 sayıyla takımımızın en skorer ismi olurken, Fransa'da da Yabusele 9 sayıyla en çok sayı atan isim oldu.
3. periyoda fırtına gibi giren 12 Devam Adam, 57-49 öne geçti.
Fransa'ya sadece 6 sayı şansı veren Türkiye, rakip potaya bu çeyrekte 22 sayı bıraktı.
Fransa, son çeyreğe 7-0'lık seriyle başladı.
Maçın son 5 dakikasına 12 Dev Adam'ın 69-66 üstünlüğüyle girildi.
Skor dağılımımız:
Buğrahan Tuncer 20
Sertaç Şanlı 12
Cedi Osman 11
Alperen Şengün 8
Ercan Osmani 7
Furkan Korkmaz 6
Şehmus Hazer 3
B Grubu'nda yer alan Fransa ise Almanya, Slovenya, Litvanya, Bosna Hersek ve Macaristan ile karşı karşıya geldi ve 3 galibiyet, 2 mağlubiyetle üçüncü olarak son 16 turuna yükseldi.
Türkiye ile Fransa, bugüne kadar 49 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda ay-yıldızlılar 16 kez parkeden galip ayrıldı. İki ülke ilk kez 18 Mayıs 1949 tarihinde Mısır’da yapılan Avrupa Şampiyonası’nda karşılaştı ve milliler mücadeleden 47-33 mağlup ayrıldı.
Türkiye ile Fransa arasında son olarak 5 Ağustos 2019’da oynanan hazırlık maçında A Milli Takım, 74-69’luk skorla galip geldi.
Türkiye-Fransa müsabakasının kazananı, çeyrek finalde Sırbistan-İtalya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.