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Türkiye-Fransa basketbol maçı canlı yayını (EuroBasket 2022 son 16 turu)

Türkiye A Milli Takımımız, 2022 Avrupa Basketbol Şamiyonası son 16 turunda bugün Fransa ile karşı karşıya geliyor. Almanya'nın başkenti Berlin'de oynanan mücadelede Türkiye, Fransa'yı yenip EuroBasket 2022'de çeyrek finale yükselmek için parkede...

Haberler - ntv.com.tr 10.09.2022 - 14:26

Türkiye-Fransa basketbol maçı canlı yayını (EuroBasket 2022 son 16 turu) - 1

2022 Şampiyonası son 16 turu maçında Türkiye, turnuvanın zorlu ekibi karşısında galibiyet arıyor. 

maça 7-0'lık seriyle başlarken, mücadelenin ilk periyodu 18-11 Fransa üstünlüğüyle sona erdi.

TÜRKİYE - FRANSA MAÇI CANLI YAYIN LİNKİ

Türkiye-Fransa basketbol maçı canlı yayını (EuroBasket 2022 son 16 turu) - 2

TÜRKİYE-FRANSA MAÇI

Karşılaşmanın ikinci periyodunda aradaki farkı koruyan Fransa, devre arasına 43-35 üstünlükle girdi.

İlk yarıda Cedi Osman 9 sayıyla takımımızın en skorer ismi olurken, Fransa'da da Yabusele 9 sayıyla en çok sayı atan isim oldu.

Türkiye-Fransa basketbol maçı canlı yayını (EuroBasket 2022 son 16 turu) - 3

SON 16 TURUNA YÜKSELMEYİ GARANTİLEYEN TAKIMLAR

3. periyoda fırtına gibi giren 12 Devam Adam, 57-49 öne geçti. 

Fransa'ya sadece 6 sayı şansı veren Türkiye, rakip potaya bu çeyrekte 22 sayı bıraktı.

Türkiye-Fransa basketbol maçı canlı yayını (EuroBasket 2022 son 16 turu) - 4

MİLLİLERİN RAKİBİ FRANSA

Fransa, son çeyreğe 7-0'lık seriyle başladı.

Maçın son 5 dakikasına 12 Dev Adam'ın 69-66 üstünlüğüyle girildi.

Skor dağılımımız:

Buğrahan Tuncer 20

Sertaç Şanlı 12

Cedi Osman 11

Alperen Şengün 8

Ercan Osmani 7

Furkan Korkmaz 6

Şehmus Hazer 3

Türkiye-Fransa basketbol maçı canlı yayını (EuroBasket 2022 son 16 turu) - 5

B Grubu'nda yer alan Fransa ise Almanya, Slovenya, Litvanya, Bosna Hersek ve Macaristan ile karşı karşıya geldi ve 3 galibiyet, 2 mağlubiyetle üçüncü olarak son 16 turuna yükseldi.

Türkiye-Fransa basketbol maçı canlı yayını (EuroBasket 2022 son 16 turu) - 6

TÜRKİYE VE FRANSA ARASINDA 50. RANDEVU

Türkiye ile Fransa, bugüne kadar 49 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda ay-yıldızlılar 16 kez parkeden galip ayrıldı. İki ülke ilk kez 18 Mayıs 1949 tarihinde Mısır’da yapılan Avrupa Şampiyonası’nda karşılaştı ve milliler mücadeleden 47-33 mağlup ayrıldı.

Türkiye ile Fransa arasında son olarak 5 Ağustos 2019’da oynanan hazırlık maçında A Milli Takım, 74-69’luk skorla galip geldi.

Türkiye-Fransa basketbol maçı canlı yayını (EuroBasket 2022 son 16 turu) - 7

TÜRKİYE KAZANIRSA MUHTEMEL RAKİBİ KİM?

Türkiye-Fransa müsabakasının kazananı, çeyrek finalde Sırbistan-İtalya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

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