Türkiye-Fransa basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? (EuroBasket 2022 son 16 turu)

TÜRKİYE VE FRANSA ARASINDA 50. RANDEVU

Türkiye ile Fransa, bugüne kadar 49 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda ay-yıldızlılar 16 kez parkeden galip ayrıldı. İki ülke ilk kez 18 Mayıs 1949 tarihinde Mısır’da yapılan Avrupa Şampiyonası’nda karşılaştı ve milliler mücadeleden 47-33 mağlup ayrıldı.



Türkiye ile Fransa arasında son olarak 5 Ağustos 2019’da oynanan hazırlık maçında A Milli Takım, 74-69’luk skorla galip geldi.