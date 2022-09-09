Türkiye-Fransa basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (EuroBasket 2022)

Haberler - ntv.com.tr 09.09.2022 - 13:14
2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turu maçında Türkiye, turnuvanın zorlu ekibi Fransa karşısında galibiyet arayacak. B grubunu üçüncü sırada tamamlayan Fransa ile eşleşen Türkiye A Milli Basketbol Takımımız, Berlin'de kazanıp adını çeyrek finale yazdırmak istiyor. Peki, Türkiye-Fransa basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Türkiye A Milli Basketbol Takımımız, 2022 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket) son 16 turunda Fransa ile 10 Eylül Cumartesi günü karşılaşacak.
Berlin'de oynanacak olan mücadele saat 13.00'da NTV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası gruplarında şu ana kadar oynanan karşılaşmaların ardından İspanya, Türkiye, Fransa, Almanya, Slovenya, Yunanistan, Ukrayna, Polonya, Sırbistan ve Finlandiya son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.
2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası Son 16 Turu’nda A Milli Erkek Basketbol Takımı yarın TSİ 13.00’te Berlin’de Fransa ile karşılaşacak.
Milliler, A Grubu’da Karadağ, Bulgaristan, Gürcistan, Belçika ve İspanya ile karşı karşıya geldi ve 3 galibiyet, 2 mağlubiyetle ikinci olarak bir üst tura çıktı.
B Grubu'nda yer alan Fransa ise Almanya, Slovenya, Litvanya, Bosna Hersek ve Macaristan ile karşı karşıya geldi ve 3 galibiyet, 2 mağlubiyetle üçüncü olarak son 16 turuna yükseldi.
Türkiye ile Fransa, bugüne kadar 49 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda ay-yıldızlılar 16 kez parkeden galip ayrıldı. İki ülke ilk kez 18 Mayıs 1949 tarihinde Mısır’da yapılan Avrupa Şampiyonası’nda karşılaştı ve milliler mücadeleden 47-33 mağlup ayrıldı.
Türkiye ile Fransa arasında son olarak 5 Ağustos 2019’da oynanan hazırlık maçında A Milli Takım, 74-69’luk skorla galip geldi.
Türkiye-Fransa müsabakasının kazananı, çeyrek finalde Sırbistan-İtalya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.