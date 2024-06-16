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Türkiye, Gürcistan ile tarihinde 6. kez karşılaşacak

Türkiye, EURO 2024'teki rakibi Gürcistan ile tarihinde 6. kez karşılaşacak. Türkiye, 2'si resmi, 3'ü özel geride kalan 5 maçtan 3 galibiyet elde etti. Resmi maçlarda 1 galibiyet ve 1 beraberlik alan ay-yıldızlı ekip, özel maçlarda ise 2 galibiyet ve 1 yenilgi yaşadı.

Türkiye, Gürcistan ile tarihinde 6. kez karşılaşacak - 1

Türkiye, EURO 2024'teki rakibi Gürcistan ile tarihinde 6. kez karşı karşıya gelecek. 

Türkiye, 2'si resmi, 3'ü özel geride kalan 5 maçtan 3 galibiyet elde etti. Resmi maçlarda 1 galibiyet ve 1 beraberlik alan ay-yıldızlı ekip, özel maçlarda ise 2 galibiyet ve 1 yenilgi yaşadı.


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Türkiye, Gürcistan ile tarihinde 6. kez karşılaşacak - 2

Türkiye, Gürcistan ile ilk maçını 21 Ağustos 2002 tarihinde Trabzon'da yaptı. Milli takım, Hüseyin Avni Aker Stadı'ndaki özel karşılaşmayı 3-0 kazandı.


Türkiye, Gürcistan ile tarihinde 6. kez karşılaşacak - 3

Ay-yıldızlı ekip, 18. Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki ilk sınavında da rakibini yine Trabzon'da ağırladı.

Türkiye, Gürcistan ile tarihinde 6. kez karşılaşacak - 4

4 Eylül 2004 tarihinde Hüseyin Avni Aker Stadı'ndaki karşılaşmada Fatih Tekke'nin golüyle 1-0 öne geçen milliler, Asatiani'nin golüne engel olamadı ve maç 1-1 berabere bitti.

Türkiye, Gürcistan ile tarihinde 6. kez karşılaşacak - 5

18. Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 30 Mart 2005'te Tiflis'te yapılan rövanş maçından ise Türkiye 5-2 galip ayrıldı. Ay-yıldızlı ekibin bu maçtaki gollerini Tolga Seyhan, Fatih Tekke (2), Koray Avcı ve Tuncay Şanlı attı.


Türkiye, Gürcistan ile tarihinde 6. kez karşılaşacak - 6

İki ülke A milli takımlarının 7 Şubat 2007'de Tiflis'teki oynadığı özel maçı ise Gürcistan 1-0 kazandı.


Türkiye, Gürcistan ile tarihinde 6. kez karşılaşacak - 7

Türkiye ile Gürcistan arasında 24 Mayıs 2012'de oynanan hazırlık maçından ise milli takım Hamit Altıntop, Nuri Şahin ve Selçuk İnan'ın golleriyle 3-1 galip ayrıldı.

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