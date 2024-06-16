Türkiye, Gürcistan ile tarihinde 6. kez karşılaşacak

Türkiye, EURO 2024'teki rakibi Gürcistan ile tarihinde 6. kez karşı karşıya gelecek.

Türkiye, 2'si resmi, 3'ü özel geride kalan 5 maçtan 3 galibiyet elde etti. Resmi maçlarda 1 galibiyet ve 1 beraberlik alan ay-yıldızlı ekip, özel maçlarda ise 2 galibiyet ve 1 yenilgi yaşadı.





