Türkiye-Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte milli maç saati ve yayıncı kanalı
A Milli Futbol Takımı, EURO 2024'te sahne alıyor. Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada F Grubu'nda yer alan Türkiye, organizasyondaki ilk sınavını Gürcistan karşısında verecek. Ay-yıldızlı ekip, Gürcistan'ı yenerek turnuvaya galibiyetle başlamayı hedefliyor. Grubun diğer maçında ise Portekiz ile Çekya karşı karşıya gelecek. Peki, Türkiye-Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Türkiye-Gürcistan maçı öncesi nefesler tutuldu. A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası'ndaki (EURO 2024) ilk maçını Gürcistan ile yapacak. A Milli Takım'da tedavisi süren İrfan Can Kahveci bu maçta forma giyemeyecek. İsmail Yüksek'in durumu ise maç günü netlik kazanacak. Futbolseverler de maça dair ayrıntılara odaklandı. Öte yandan A Milli Futbol Takımı, Gürcistan karşılamasıyla tarihindeki 627. maçını oynayacak. İşte, Türkiye-Gürcistan maçı hakkında bilgiler...