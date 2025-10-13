Türkiye-Gürcistan milli maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milli Takım tur için sahada
Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu dördüncü maçında Kocaeli'de zorlu Gürcistan ile heyecan dolu bir maça çıkacak. E Grubu'nda oynadığı 3 maçtan 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak 6 puanla 2. sırada yer alan Milli Takım, Gürcistan karşısında kazanıp, play-off'lara katılmayı garantilemek istiyor. Peki, Türkiye-Gürcistan milli maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu dördüncü maçında Türkiye A Milli Futbol Takımı taraftarı önünde Gürcistan ile zorlu bir karşılaşmaya çıkacak. Grubunda Gürcistan ile oynadığı ilk maçı 3-2 kazanan Milli Takım, Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak rövanş maçında da kazanıp puanını 9'a yükseltmek istiyor. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Türkiye-Gürcistan milli maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?