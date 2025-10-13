Türkiye-Gürcistan milli maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milli Takım tur için sahada

2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu dördüncü maçında Türkiye A Milli Futbol Takımı taraftarı önünde Gürcistan ile zorlu bir karşılaşmaya çıkacak. Grubunda Gürcistan ile oynadığı ilk maçı 3-2 kazanan Milli Takım, Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak rövanş maçında da kazanıp puanını 9'a yükseltmek istiyor. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Türkiye-Gürcistan milli maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?