Türkiye-Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları madalya peşinde
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024'te ilk servisini kullanacak. Organizasyonun C Grubu'nda yer alan milliler, Hollanda maçının ardından Dominik Cumhuriyeti ve İtalya ile mücadele edecek. Hollanda'ya en son 2018 Ağustos ayında 3-0 yenilen milli takım, 6 yılda 8 kez karşılaştığı rakibine mağlup olmadı. Peki, Türkiye-Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Türkiye-Hollanda maçına geri sayım başladı. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ilk maçında Hollanda ile karşılaşacak. Milli takım, 6 yılda 8 kez karşılaştığı rakibine yenilmedi. İşte, Türkiye-Hollanda maçı hakkında bilgiler...