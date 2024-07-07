Türkiye-Hollanda voleybol maçı ne zaman? Filenin Sultanları Olimpiyat maç tarihleri

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, Paris 2024 Olimpiyatları grup aşamasındaki maç programı belli oldu. İlk rakbimiz ise Hollanda olacak. Voleybolseverler şimdiden bu maça dair araştırmalarına başladı. İşte, Türkiye-Hollanda Olimpiyat voleybol maçı hakkında bilgiler...