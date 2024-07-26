Türkiye-Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (2024 Paris Olimpiyatları)

MİLLİ TAKIMIN OLİMPİYAT KADROSU

Olimpiyatlarda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 12+1 kişilik kadrosunda yer alan isimlerden Beyza Arıcı, Derya Cebecioğlu, Elif Şahin, Gizem Örge ve Melissa Vargas, ilk kez bu heyecanı yaşayacak.



Ayrıca takımın en tecrübeli ismi ve kaptanı Eda Erdem Dündar'ın ise üçüncü katılacağı olimpiyat olacak.



Başantrenör Daniele Santarelli yönetiminde olimpiyatlarda mücadele edecek 12+1 kişilik A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kadrosunda şu isimler yer alıyor:



Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin



Smaçörler: Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Meliha Diken, Tuğba İvegin, Derya Cebecioğlu



Orta oyuncular: Eda Erdem Dündar (Kaptan), Zehra Güneş, Aslı Kalaç



Pasör çaprazı: Melissa Vargas



Libero: Gizem Örge



+1 oyuncu: Beyza Arıcı