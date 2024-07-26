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Türkiye-Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (2024 Paris Olimpiyatları)

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları kapsamında ilk maçına Hollanda karşısında çıkıyor. Paris 2024 Olimpiyatları C Grubu ilk maçında parkeye çıkacak olan Filenin Sultanları, Hollanda'yı yenerek olimpiyatlara galibiyetle başlamak istiyor. Peki, Türkiye-Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye-Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (2024 Paris Olimpiyatları) - 1

2024 Paris Olimpiyatları C Grubu ilk maçında Türkiye A Milli Kadın Voleybol takımı, Hollanda ile kozlarını paylaşacak. Olimpiyatlara galibiyetle başlamak isteyen Filenin Sultanları, Hollanda karşısında parkeye galibiyet için çıkacak. Peki, Türkiye-Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Türkiye-Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (2024 Paris Olimpiyatları) - 2

TÜRKİYE-HOLLANDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Filenin Sultanları, Paris 2024 Olimpiyatları grup aşamasında ilk maçını Hollanda ile 29 Temmuz Pazartesi günü oynayacak.

Saat 10.00'da başlayacak olan karşılaşmanın TRT'den canlı olarak yayınlanması bekleniyor.

Türkiye-Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (2024 Paris Olimpiyatları) - 3

FİLENİN SULTANLARI MAÇ PROGRAMI

İtalya, Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti'nin bulunduğu C Grubu'nda yer alan milli takım, 29 Temmuz, 1 ve 4 Ağustos tarihlerinde sahaya çıkacak.

Ay-yıldızlıların Paris 2024'teki grup karşılaşmalarının programı şöyle:

29 Temmuz:

10.00 Türkiye-Hollanda

1 Ağustos:

10.00 Türkiye-Dominik Cumhuriyeti

4 Ağustos:

10.00 Türkiye-İtalya

Türkiye-Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (2024 Paris Olimpiyatları) - 4

MİLLİ TAKIMIN OLİMPİYAT KADROSU

Olimpiyatlarda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 12+1 kişilik kadrosunda yer alan isimlerden Beyza Arıcı, Derya Cebecioğlu, Elif Şahin, Gizem Örge ve Melissa Vargas, ilk kez bu heyecanı yaşayacak.

Ayrıca takımın en tecrübeli ismi ve kaptanı Eda Erdem Dündar'ın ise üçüncü katılacağı olimpiyat olacak.

Başantrenör Daniele Santarelli yönetiminde olimpiyatlarda mücadele edecek 12+1 kişilik A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin

Smaçörler: Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Meliha Diken, Tuğba İvegin, Derya Cebecioğlu

Orta oyuncular: Eda Erdem Dündar (Kaptan), Zehra Güneş, Aslı Kalaç

Pasör çaprazı: Melissa Vargas

Libero: Gizem Örge

+1 oyuncu: Beyza Arıcı

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