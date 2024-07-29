Türkiye-Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları galibiyet için parkeye çıkıyor
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları kapsamında ilk maçına Hollanda karşısında çıkıyor. Paris 2024 Olimpiyatları C Grubu ilk maçında parkeye çıkacak olan Filenin Sultanları, Hollanda'yı yenerek olimpiyatlara galibiyetle başlamak istiyor. Peki, Türkiye-Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?
2024 Paris Olimpiyatları C Grubu ilk maçında Türkiye A Milli Kadın Voleybol takımı, Hollanda ile kozlarını paylaşacak. Olimpiyatlara galibiyetle başlamak isteyen Filenin Sultanları, Hollanda karşısında parkeye galibiyet için çıkacak. Peki, Türkiye-Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?