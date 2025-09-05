Türkiye-İspanya milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milli takım 2'de 2 peşinde
Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu ikinci maçında sahasında zorlu İspanya ile kozlarını paylaşacak. E Grubu ilk maçında Gürcistan ile karşı karşıya gelen Milli Takım, sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Gözler ise şimdi kritik İspanya maçına çevrildi. Peki, Türkiye-İspanya milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu ikinci maçında Türkiye ile İspanya kritik bir mücadeleye çıkacak. Türkiye, Gürcistan ile oynadığı ilk maçtan Mert Müldür ve Kerem Aktürkoğlu'nun attığı gollerle 3-2 galip ayrıldı. Milli Takım, İspanya karşısında da kazanmak ve gruptan çıkmak için büyük avantajın sahibi olmak istiyor. İşte Türkiye-İspanya maçı hakkında bilgiler.