Türkiye-İspanya milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milli takım 2'de 2 peşinde

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu ikinci maçında sahasında zorlu İspanya ile kozlarını paylaşacak. E Grubu ilk maçında Gürcistan ile karşı karşıya gelen Milli Takım, sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Gözler ise şimdi kritik İspanya maçına çevrildi. Peki, Türkiye-İspanya milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye-İspanya milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milli takım 2'de 2 peşinde - 1

2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu ikinci maçında Türkiye ile İspanya kritik bir mücadeleye çıkacak. Türkiye, Gürcistan ile oynadığı ilk maçtan Mert Müldür ve Kerem Aktürkoğlu'nun attığı gollerle 3-2 galip ayrıldı. Milli Takım, İspanya karşısında da kazanmak ve gruptan çıkmak için büyük avantajın sahibi olmak istiyor. İşte Türkiye-İspanya maçı hakkında bilgiler.

Türkiye-İspanya milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milli takım 2'de 2 peşinde - 2

MİLLİ MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında deplasmanda Gürcistan'ı 3-2 mağlup etti. Türkiye, gruptaki ikinci maçında Konya'da İspanya'yı konuk edecek.

Türkiye-İspanya karşılaşması, 7 Eylül Pazar günü saat 21.45'te MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak. Mücadelenin TV8'den canlı olarak yayınlanması bekleniyor.

Türkiye-İspanya milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milli takım 2'de 2 peşinde - 3

İSPANYA MAÇI PROGRAMI

A Milli Takım, eleme grubunda son Avrupa şampiyonu İspanya ile oynayacağı maç için Gürcistan karşılaşmasının hemen ardından Konya'ya yolculuk etti.

Milliler, bu müsabakanın hazırlıklarına 5 Eylül Cuma günü saat 17.30'da Konyaspor Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştireceği idmanla başlayacak.

Teknik direktör Montella ve bir futbolcu, 6 Eylül Cumartesi günü saat 14.00'te MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Ay-yıldızlılar, İspanya maçı öncesindeki son antrenmanı da bu statta saat 20.30'da gerçekleştirecek.

A Milli Takım kafilesi, İspanya maçının ardından İstanbul'a dönecek.

Türkiye-İspanya milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milli takım 2'de 2 peşinde - 4

BARIŞ ALPER İSPANYA MAÇINDA YOK

A Milli Futbol Takımı, Gürcistan maçının 71. dakikasında Barış Alper Yılmaz'ın gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldı.

Orta sahada yaşanan top kapma mücadelesinde Barış Alper Yılmaz'ın Kochorashvili'ye yaptığı müdahale sonrasında hakem Davide Massa, VAR uyarısının ardından saha kenarına gelerek pozisyonu izledi ve Barış Alper'e kırmızı kartını gösterdi.

Bu pozisyona şiddetli itirazda bulunan Gürcistan Milli Takımı Teknik Direktörü Willy Sagnol de kırmızı kart gördü.

Barış Alper Yılmaz, İspanya maçında kart cezası nedeniyle olmayacak.

Türkiye-İspanya milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milli takım 2'de 2 peşinde - 5

MİLLİ TAKIM ADAY KADRO

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Takım'ın aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:

Kaleci: Altay Bayındır, Berke Özer, Mert Günok, Uğurcan Çakır

Savunma: Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Samet Akaydin, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik

Orta saha: Demir Ege Tıknaz, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan

Forvet: Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün

