Türkiye-İsveç basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 12 Dev Adam çeyrek final için parkede
Türkiye A Milli Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turu maçında İsveç ile nefes kesen bir mücadeleye çıkacak. A Grubu'nda oynadığı 5 maçı da kazanarak grup lideri olan ve adını son 16 turuna yazdıran Milli Takım, İsveç karşısında da kazanmak ve çeyrek final heyecanını yıllar sonra bir kez daha yaşamak istiyor. Peki, Türkiye-İsveç basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turu maçında 12 Dev Adam, İsveç karşısında galibiyet arayacak. Gruplarda oynadığı 5 maçı da kazanan A Milli Takım, 5 maçta 1 galibiyet alan İsveç karşısında kazanmak ve çeyrek finale yükselmek istiyor. Milli Takım kazandığı taktirde Polonya-Bosna Hersek maçının galibiyle çeyrek finalde mücadele edecek. İşte Türkiye-İsveç basketbol milli takım maçı bilgileri.