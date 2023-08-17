Türkiye-İsveç basketbol milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'nda A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın yarı finaldeki rakibi İsveç oldu. İzlanda, Bulgaristan ve Ukrayna ile oynadığı 3 maçı da kazanarak C Grubu'nu lider bitiren A Milli Takım, İsveç ile yarı finalde mücadele edecek. Peki, Türkiye-İsveç basketbol milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası yarı finalinde Türkiye'nin rakibi İsveç oldu. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadelede Belçika'yı 79-78 mağlup ederek D Grubu'nu Hırvatistan'ın ardından ikinci sırada tamamlayan İsveç, yarı finale yükseldi. İşte, Türkiye-İsveç basketbol maçına dair bilgiler...