Türkiye-İsveç basketbol milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TURNUVADAKİ DİĞER MAÇLAR

D Grubu'nda son maçında Hollanda'yı 89-81'lik skorla geçerek 3'te 3 yapan Hırvatistan ise C Grubu ikincisi Ukrayna ile mücadele edecek.



Hırvatistan-Ukrayna karşılaşması, 18 Ağustos Cuma günü saat 17.00'de oynanacak.











