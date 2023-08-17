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Türkiye-İsveç basketbol milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'nda A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın yarı finaldeki rakibi İsveç oldu. İzlanda, Bulgaristan ve Ukrayna ile oynadığı 3 maçı da kazanarak C Grubu'nu lider bitiren A Milli Takım, İsveç ile yarı finalde mücadele edecek. Peki, Türkiye-İsveç basketbol milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye-İsveç basketbol milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 1

FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası yarı finalinde Türkiye'nin rakibi İsveç oldu. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadelede Belçika'yı 79-78 mağlup ederek D Grubu'nu Hırvatistan'ın ardından ikinci sırada tamamlayan İsveç, yarı finale yükseldi. İşte, Türkiye-İsveç basketbol maçına dair bilgiler...

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Türkiye-İsveç basketbol milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 2

BASKETBOL MİLLİ MAÇI NE ZAMAN?


Türkiye-İsveç basketbol milli maçı, 18 Ağustos Cuma günü saat 20.00'de Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak.

Maç, TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

Türkiye-İsveç basketbol milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 3

TURNUVADAKİ DİĞER MAÇLAR

D Grubu'nda son maçında Hollanda'yı 89-81'lik skorla geçerek 3'te 3 yapan Hırvatistan ise C Grubu ikincisi Ukrayna ile mücadele edecek.

Hırvatistan-Ukrayna karşılaşması, 18 Ağustos Cuma günü saat 17.00'de oynanacak.





Türkiye-İsveç basketbol milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 4

Turnuvanın final mücadelesi ise 20 Ağustos Pazar günü saat 20.00'de.

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