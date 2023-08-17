Türkiye-İsveç voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları'nın maçına geri sayım
Filenin Sultanları Almanya'da parkeye çıkıyor. A Milli Voleybol Takımı, CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın grup aşamasındaki ilk maçını Almanya'da İsveç ile oynayacak. Maça kısa bir zaman kala, maçın tarihi, saati ve yayıncı kanalı gibi ayrıntılar merak konusu oldu. Peki, Türkiye-İsveç voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın grup aşamasında heyecan başlıyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yer aldığı C Grubu maçlarına Almanya ev sahipliği yapacak. Milli takımımız ilk maçında kuzey Avrupa ekibi İsveç ile mücadele edecek. İşte, Filenin Sultanları'nın maçına dair tüm ayrıntılar...