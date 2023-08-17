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Türkiye-İsveç voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları'nın maçına geri sayım

Filenin Sultanları Almanya'da parkeye çıkıyor. A Milli Voleybol Takımı, CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın grup aşamasındaki ilk maçını Almanya'da İsveç ile oynayacak. Maça kısa bir zaman kala, maçın tarihi, saati ve yayıncı kanalı gibi ayrıntılar merak konusu oldu. Peki, Türkiye-İsveç voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye-İsveç voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları'nın maçına geri sayım - 1

CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın grup aşamasında heyecan başlıyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yer aldığı C Grubu maçlarına Almanya ev sahipliği yapacak. Milli takımımız ilk maçında kuzey Avrupa ekibi İsveç ile mücadele edecek. İşte, Filenin Sultanları'nın maçına dair tüm ayrıntılar...

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Türkiye-İsveç voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları'nın maçına geri sayım - 2

MİLLİ VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Türkiye-İsveç voleybol maçı 18 Ağustos Cuma günü yapılacak.

Düsseldorf kentindeki Burg-Warchter Castello Salonu'nda yapılacak karşılaşma TSİ 18.00'de başlayacak.

Karşılaşma TRT Spor'dan yayınlanacak.

Türkiye-İsveç voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları'nın maçına geri sayım - 3

FİLENİN SULTANLARININ MAÇ PROGRAMI

20 Ağustos Pazar:

21.00 Türkiye-Azerbaycan

21 Ağustos Pazartesi:

18.00 Çekya-Türkiye

23 Ağustos Çarşamba:

18.00 Yunanistan-Türkiye

24 Ağustos Perşembe:

21.00 Türkiye-Almanya

Türkiye-İsveç voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları'nın maçına geri sayım - 4

MİLLİ TAKIMIN KADROSU

Milli takımın kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Libero: Simge Aköz, Ayça Aykaç, Gizem Örge

Pasör: Cansu Özbay, Elif Şahin

Orta oyuncu: Eda Erdem, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Kübra Akman

Pasör çaprazı: Melissa Vargas

Smaçör: Hande Baladın, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu, Ebrar Karakurt

Türkiye-İsveç voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları'nın maçına geri sayım - 5

TURNUVAYA DAİR BİLGİLER

Organizasyonda Belçika (A Grubu), Almanya (C Grubu), İtalya (B Grubu) ve Estonya'nın (D Grubu) ev sahipliği yapacağı grup aşamasında 24 takım mücadele edecek.

Gruplarında ilk 4'e giren ekiplerin yer alacağı son 16 turu maçları 26-28 Ağustos, çeyrek final karşılaşmaları ise 29-30 Ağustos tarihlerinde İtalya'nın Floransa şehri ve Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılacak.

Yarı final maçları 1 Eylül Cuma, 3'üncülük ve final karşılaşmaları ise 3 Eylül Pazar günü yine Brüksel'de oynanacak.

Şampiyonada gruplar şu şekilde oluştu:

A Grubu: Belçika, Slovenya, Sırbistan, Polonya, Ukrayna, Macaristan

B Grubu: İtalya, Romanya, Bulgaristan, Hırvatistan, Bosna Hersek, İsviçre

C Grubu: Almanya, Azerbaycan, Türkiye, Çekya, İsveç, Yunanistan

D Grubu: Estonya, Finlandiya, Hollanda, Fransa, Slovakya, İspanya



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