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Türkiye-İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları olimpiyatlarda zafer için parkede

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları C Grubu 3. maçında yarın İtalya ile heyecan dolu bir mücadeleye çıkacak. Paris 2024 Olimpiyatları'nda oynadığı ilk 2 maçı kazanan Filenin Sultanları, çeyrek finale gitmeye garantilemişti. Filenin Sultanları son maçta da kazanmak ve madalyaya emin adımlarla yürümek istiyor. Peki, Türkiye-İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye-İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları olimpiyatlarda zafer için parkede - 1

Türkiye'nin İtalya ile oynacağı voleybol maçı öncesinde heyecanlı bekleyiş başladı. 2024 Paris Olimpiyat Oyunları C Grubu 3. maçında İtalya ile kozlarını paylaşacak olan Filenin Sultanları, çeyrek final maçlarına moralli gitmek için İtalya karşısında galibiyet hedefliyor. Peki, Türkiye-İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Türkiye-İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları olimpiyatlarda zafer için parkede - 2

TÜRKİYE-İTALYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları C Grubu'ndaki son maçını 4 Ağustos Pazar günü İtalya ile oynayacak.

Fransa'nın başkenti Paris'teki South Paris Arena'da oynanacak mücadele, saat 10.00'da başlayacak. Karşılaşma TRT Spor ve TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.

Türkiye-İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları olimpiyatlarda zafer için parkede - 3

FİLENİN SULTANLARI İLK 2 MAÇI DA GERİ DÖNEREK KAZANDI

Milliler, ilk maçında Hollanda'yı 2-0 geriden gelerek 3-2, ikinci müsabakasında da Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 yenmeyi başardı.

Türkiye-İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları olimpiyatlarda zafer için parkede - 4

GRUP LİDERLİĞİ İÇİN MÜCADELE EDECEK

Oyunlarda çeyrek finale yükselmeyi garantileyen ay-yıldızlılar, İtalya karşısında grup liderliği için mücadele edecek.

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