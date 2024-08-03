Türkiye-İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları olimpiyatlarda zafer için parkede
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları C Grubu 3. maçında yarın İtalya ile heyecan dolu bir mücadeleye çıkacak. Paris 2024 Olimpiyatları'nda oynadığı ilk 2 maçı kazanan Filenin Sultanları, çeyrek finale gitmeye garantilemişti. Filenin Sultanları son maçta da kazanmak ve madalyaya emin adımlarla yürümek istiyor. Peki, Türkiye-İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Türkiye'nin İtalya ile oynacağı voleybol maçı öncesinde heyecanlı bekleyiş başladı. 2024 Paris Olimpiyat Oyunları C Grubu 3. maçında İtalya ile kozlarını paylaşacak olan Filenin Sultanları, çeyrek final maçlarına moralli gitmek için İtalya karşısında galibiyet hedefliyor. Peki, Türkiye-İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?