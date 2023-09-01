Türkiye-İtalya voleybol maçı başladı: Filenin Sultanları final için parkeye çıktı
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası yarı final maçında İtalya ile kozlarını paylaşıyor. Filenin Sultanları son olarak Polonya'yı 3-0'lık set sonucuyla eleyerek adını yarı finale yazdırmıştı. İtalya karşısında da galibiyet hedefleyen Filenin Sultanları adını finale yazdırmak istiyor.
2023 CEV Avrupa Şampiyonası yarı final maçında Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya ile kritik bir maça çıktı. Şampiyona da adını finale yazdırmak ve altın madalyayı kazanmak isteyen A Milli Takım, İtalya karşısında galibiyet arıyor.