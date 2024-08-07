Türkiye-İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2024 Paris Olimpiyatları'nda hedef final

2024 Paris Olimpiyatları yarı final maçında Türkiye voleybol takımı, İtalya ile zorlu bir mücadeleye çıkacak. Filenin Sultanları, İtalya'yı geçmesi durumunda Brezilya-ABD eşleşmesinin galibiyle finalde altın madalya için ter dökecek. Peki, Türkiye-İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?