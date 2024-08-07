Türkiye-İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2024 Paris Olimpiyatları'nda hedef final
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyatları'nda İtalya ile kritik bir yarı final maçına çıkacak. Olimpiyatlarda Çin'i 3-2'lik skorla yenerek, tarihinde ilk kez yarı finale yükselen Türkiye, İtalya karşısında da final hedefi için parkede olacak. Peki, Türkiye-İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
2024 Paris Olimpiyatları yarı final maçında Türkiye voleybol takımı, İtalya ile zorlu bir mücadeleye çıkacak. Filenin Sultanları, İtalya'yı geçmesi durumunda Brezilya-ABD eşleşmesinin galibiyle finalde altın madalya için ter dökecek. Peki, Türkiye-İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?