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Türkiye-İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2024 Paris Olimpiyatları'nda hedef final

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyatları'nda İtalya ile kritik bir yarı final maçına çıkacak. Olimpiyatlarda Çin'i 3-2'lik skorla yenerek, tarihinde ilk kez yarı finale yükselen Türkiye, İtalya karşısında da final hedefi için parkede olacak. Peki, Türkiye-İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye-İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2024 Paris Olimpiyatları'nda hedef final - 1

2024 Paris Olimpiyatları yarı final maçında Türkiye voleybol takımı, İtalya ile zorlu bir mücadeleye çıkacak. Filenin Sultanları, İtalya'yı geçmesi durumunda Brezilya-ABD eşleşmesinin galibiyle finalde altın madalya için ter dökecek. Peki, Türkiye-İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Türkiye-İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2024 Paris Olimpiyatları'nda hedef final - 2

TÜRKİYE-İTALYA YARI FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın yarı finalinde yarın İtalya ile karşı karşıya gelecek.

Fransa'nın başkenti Paris'teki South Paris Arena'da oynanacak mücadele, saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşma TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Türkiye-İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2024 Paris Olimpiyatları'nda hedef final - 3

İTALYA KARŞISINDA RÖVANŞ MAÇI

İtalya'ya C Grubu'nun liderlik maçında 3-0 kaybeden milliler, bu karşılaşmanın rövanşını almak için parkeye çıkacak.

Grubunda 2 galibiyet, 1 mağlubiyet alan milliler, ikinci olarak çeyrek finalde mücadele etmeye hak kazanmıştı.

Ay-yıldızlılar, çeyrek finalde Çin'i 3-2 yenerek tarihinde ilk kez yarı finale çıkma başarısı gösterdi.

Türkiye-İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2024 Paris Olimpiyatları'nda hedef final - 4

FİLENİN SULTANLARI ALTIN MADALYAYI HEDEFLİYOR

Milliler, İtalya'yı geçmesi durumunda Brezilya-ABD eşleşmesinin galibiyle finalde altın madalya için mücadele edecek.

Türkiye-İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2024 Paris Olimpiyatları'nda hedef final - 5

YİNE İTALYA YİNE YARI FİNAL

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı final maçında da İtalya ile karşılaştı.

Rakibini zorlu mücadelede 3-2 yenen milli takım, yenilgisiz yükseldiği finalde de Sırbistan'ı geçerek Avrupa şampiyonu oldu.

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