Türkiye-İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları 2. galibiyet için parkede
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) 3. hafta maçında bu akşam İtalya ile kozlarını paylaşacak. Geride kalan 2 haftada 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Filenin Sultanları, İtalya karşısında galibiyet alarak turnuvadaki 2. galibiyetini kazanmak istiyor. Peki, Türkiye-İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
FIVB Milletler Ligi'nin 3. hafta maçında Türkiye A Milli Voleybol Takımı, Antalya'da İtalya ile nefes kesen bir maça çıkacak. Ligin ilk 2 haftasında Japonya'ya 3-2 kaybederek ilk yenilgisini alan Filenin Sultanları, ikinci karşılaşmada Hollanda'yı 3-1 mağlup etmeyi başarmıştı. Türkiye A Milli Voleybol Takımımız bu akşam İtalya karşısında da galibiyet için mücadele edecek. Peki, Türkiye-İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?