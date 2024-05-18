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Türkiye-İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları 2. galibiyet için parkede

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) 3. hafta maçında bu akşam İtalya ile kozlarını paylaşacak. Geride kalan 2 haftada 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Filenin Sultanları, İtalya karşısında galibiyet alarak turnuvadaki 2. galibiyetini kazanmak istiyor. Peki, Türkiye-İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye-İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları 2. galibiyet için parkede - 1

FIVB Milletler Ligi'nin 3. hafta maçında Türkiye A Milli Voleybol Takımı, Antalya'da İtalya ile nefes kesen bir maça çıkacak. Ligin ilk 2 haftasında Japonya'ya 3-2 kaybederek ilk yenilgisini alan Filenin Sultanları, ikinci karşılaşmada Hollanda'yı 3-1 mağlup etmeyi başarmıştı. Türkiye A Milli Voleybol Takımımız bu akşam İtalya karşısında da galibiyet için mücadele edecek. Peki, Türkiye-İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Türkiye-İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları 2. galibiyet için parkede - 2

TÜRKİYE-İTALYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) Antalya etabındaki 3'üncü maçında 18 Mayıs Cumartesi günü İtalya ile karşı karşıya gelecek.

Antalya Spor Salonu'ndaki maç, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma TRT Spor Yıldız'dan canlı olarak yayınlanacak.

Türkiye-İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları 2. galibiyet için parkede - 3

VNL'İN İLK ETABI FRANSA MAÇIYLA TAMAMLANACAK

Milli takım, VNL'nin ilk etabını 19 Mayıs Pazar günü saat 20.00'de başlayacak Fransa karşılaşmasıyla tamamlayacak.

Türkiye-İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları 2. galibiyet için parkede - 4

SANTARELLİ BİR ŞAMPİYONLUK DAHA İSTİYOR

A Milli Kadın Voleybol Takımı başantrenörlüğü görevine 27 Aralık 2022'de getirilen İtalyan Daniele Santarelli, "Filenin Sultanları" ile boy gösterdiği ilk organizasyon VNL'de şampiyonluk kazandı.

Milli takımla daha sonra ilk defa Avrupa şampiyonluğu yaşayan İtalyan başantrenör, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nde de "Filenin Sultanları"nı şampiyonluğa taşıdı.

Türkiye-İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları 2. galibiyet için parkede - 5

33 MAÇTA 29 GALİBİYET

İtalyan başantrenörle Avrupa şampiyonluğu yaşayan ve olimpiyatlara katılma hakkı alan milli takım, Santarelli yönetiminde çıktığı 33 maçta 29 galibiyet aldı.

Santarelli yönetimindeki "Filenin Sultanları" İtalya'yı FIVB Milletler Ligi'nde grup ve çeyrek finalde 3-0, CEV Avrupa Şampiyonası yarı final mücadelesinde de 3-2 mağlup etmeyi başardı.

Türkiye-İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları 2. galibiyet için parkede - 6

İLK 8 TAKIM FİNALE YÜKSELECEK

"Filenin Sultanları", ligin ikinci etabında 28 Mayıs-2 Haziran'da ABD'de, üçüncü etabında ise 11-16 Haziran'da Çin'de parkeye çıkacak.

VNL'de 16 takımın mücadele edeceği üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan ekipler, finallere katılma hakkı kazanacak.

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