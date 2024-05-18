Türkiye-İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları 2. galibiyet için parkede

FIVB Milletler Ligi'nin 3. hafta maçında Türkiye A Milli Voleybol Takımı, Antalya'da İtalya ile nefes kesen bir maça çıkacak. Ligin ilk 2 haftasında Japonya'ya 3-2 kaybederek ilk yenilgisini alan Filenin Sultanları, ikinci karşılaşmada Hollanda'yı 3-1 mağlup etmeyi başarmıştı. Türkiye A Milli Voleybol Takımımız bu akşam İtalya karşısında da galibiyet için mücadele edecek. Peki, Türkiye-İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?