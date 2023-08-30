Türkiye-İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları final bileti için sahada
2023 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde A Milli Kadın Voleybol Takımı, Polonya’yı 3-0 yenerek yarı finale yükseldi. Milli takımımız bu etapta ise turnuvanın son şampiyonu İtalya ile final biletini almak için mücadele edecek. Peki, Türkiye-İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
"Filenin Sultanları" Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi. A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası çeyrek finalde Polonya'yı 3-0 yenerek yarı finalde İtalya ile rakip oldu. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda üst üste 5. kez yarı finale yükselmeyi başardı.