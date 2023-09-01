Türkiye-İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları final için parkeye çıkıyor
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası yarı final maçında bugün İtalya ile kozlarını paylaşacak. Filenin Sultanları son olarak Polonya'yı 3-0'lık set sonucuyla eleyerek adını yarı finale yazdırmıştı. İtalya karşısında da galibiyet hedefleyen Filenin Sultanları adını finale yazdırmak istiyor. Peki, Türkiye-İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
2023 CEV Avrupa Şampiyonası yarı final maçında bugün Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımımız, İtalya ile kritik bir maça çıkacak. Şampiyona da adını finale yazdırmak ve altın madalyayı kazanmak isteyen millilerimiz, İtalya karşısında galibiyet arayacak. Peki, Türkiye-İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?