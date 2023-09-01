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Türkiye-İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları final için parkeye çıkıyor

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası yarı final maçında bugün İtalya ile kozlarını paylaşacak. Filenin Sultanları son olarak Polonya'yı 3-0'lık set sonucuyla eleyerek adını yarı finale yazdırmıştı. İtalya karşısında da galibiyet hedefleyen Filenin Sultanları adını finale yazdırmak istiyor. Peki, Türkiye-İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye-İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları final için parkeye çıkıyor - 1

2023 CEV Avrupa Şampiyonası yarı final maçında bugün Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımımız, İtalya ile kritik bir maça çıkacak. Şampiyona da adını finale yazdırmak ve altın madalyayı kazanmak isteyen millilerimiz, İtalya karşısında galibiyet arayacak. Peki, Türkiye-İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Türkiye-İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları final için parkeye çıkıyor - 2

TÜRKİYE-İTALYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası yarı finalinde bugün İtalya ile karşılaşacak.

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Paleis 12 Salonu'nda oynanacak maç (TSİ) 18.00'de başlayacak. Mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

Organizasyonun diğer yarı final mücadelesinde ise Sırbistan ile Hollanda, (TSİ) 21.30'da karşı karşıya gelecek.

Türkiye-İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları final için parkeye çıkıyor - 3

MİLLİ TAKIM 7'DE 7 YAPTI

Almanya'da oynadığı C Grubu maçlarının 5'ini de kazanarak adını son 16 turuna yazdıran "Filenin Sultanları", bu turda ise ev sahibi Belçika'yı yenerek çeyrek finale yükseldi.

Şampiyonanın çeyrek final mücadelesinde Polonya'yı da set vermeden mağlup eden ve 7'de 7 yapan milli takım, 9 maçlık şampiyonluk serisinin 8'inci maçında yarı finalde İtalya'ya rakip oldu.

Organizasyonda bugün oynanacak yarı final ve 3 Eylül Pazar günü yapılacak final karşılaşmalarına Brüksel ev sahipliği yapıyor.

Türkiye-İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları final için parkeye çıkıyor - 4

TÜRKİYE'DE HEDEF ALTIN MADALYA

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda üst üste 5. kez yarı finale yükseldi.

Tarihinde 7'nci kez yarı finale çıkan Türkiye, 2015, 2017, 2019, 2021 ve 2023'te üst üste son 4'e kalmayı başardı.

Milli takım, 2003 ve 2011'de de yarı finalde yer aldı.

Avrupa şampiyonalarında 2 gümüş, 3 bronz madalyası bulunan Türkiye, FIVB sıralamasında "1" numara olarak katıldığı organizasyonda altın madalyayı hedefliyor.

Türkiye-İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları final için parkeye çıkıyor - 5

RAKİP İTALYA

Sonuncusu 2021'de olmak üzere tarihinde 3 kez Avrupa şampiyonu olan İtalya, yarı finale set dahi vermeden 7 maçını da kazanarak geldi. İtalya, grup maçlarının yanı sıra son 16'da İspanya'yı, çeyrek finalde ise Fransa'yı 3-0'la geçti.

Türkiye, bu yıl FIVB Milletler Ligi'nde iki kez karşılaştığı İtalya'yı iki maçta da set vermeden 3-0'lık skorlarla mağlup etti.

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