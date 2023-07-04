Türkiye-İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (FIVB Milletler Ligi çeyrek final)
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi çeyrek finalinde zorlu İtalya ile karşı karşıya gelecek. Milletler Ligi'nde 9 galibiyet, 3 mağlubiyet alarak adını çeyrek finale yazdıran milli takım, İtalya'yı da yenerek yoluna emin adımlarla devam etmek istiyor. Peki, Türkiye-İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
FIVB Milletler Ligi çeyrek final maçında, Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, ABD'nin Arlington kentinde İtalya ile mücadele edecek. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Türkiye-İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?