Türkiye-İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (FIVB Milletler Ligi çeyrek final)

FIVB Milletler Ligi çeyrek final maçında, Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, ABD'nin Arlington kentinde İtalya ile mücadele edecek. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Türkiye-İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?