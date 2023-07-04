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Türkiye-İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (FIVB Milletler Ligi çeyrek final)

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi çeyrek finalinde zorlu İtalya ile karşı karşıya gelecek. Milletler Ligi'nde 9 galibiyet, 3 mağlubiyet alarak adını çeyrek finale yazdıran milli takım, İtalya'yı da yenerek yoluna emin adımlarla devam etmek istiyor. Peki, Türkiye-İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye-İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (FIVB Milletler Ligi çeyrek final) - 1

FIVB Milletler Ligi çeyrek final maçında, Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, ABD'nin Arlington kentinde İtalya ile mücadele edecek. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Türkiye-İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Türkiye-İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (FIVB Milletler Ligi çeyrek final) - 2

TÜRKİYE-İTALYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Türkiye-İtalya voleybol maçı 13 Temmuz Perşembe günü saat 22.00’de oynanacak.

Çeyrek final mücadelesi TRT Spor ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

Türkiye-İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (FIVB Milletler Ligi çeyrek final) - 3

FİNALLER 13-17 TEMMUZ ARASI OYNANACAK

Milletler Ligi'nde lig etabını 9 galibiyet, 3 mağlubiyet sonucunda 29 puanla 3. sırada tamamlayan "Filenin Sultanları", 13-17 Temmuz tarihlerinde ABD'nin Arlington kentinde yapılacak finallerde mücadele edecek.

Türkiye-İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (FIVB Milletler Ligi çeyrek final) - 4

YARI FİNALDEKİ MUHTEMEL RAKİP BELLİ OLDU

Millilerin çeyrek finaldeki rakibi, lig etabını 21 puanla 6. sırada bitiren İtalya oldu. Ay-yıldızlı takım, çeyrek finalde İtalya'yı geçmeyi başarırsa yarı finalde ABD-Japonya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

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