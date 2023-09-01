Türkiye-İtalya voleybol maçı sona erdi: Filenin Sultanları finalde
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası yarı final maçında İtalya ile kozlarını paylaştı. Filenin Sultanları son olarak Polonya'yı 3-0'lık set sonucuyla eleyerek adını yarı finale yazdırmıştı. İtalya karşısında da 3-2 galip gelen Filenin Sultanları finale çıktı.
2023 CEV Avrupa Şampiyonası yarı final maçında Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya ile kritik bir maça çıktı.
Filenin Sultanları, İtalya'yı 3-2 devirerek şampiyonada adını finale yazdırdı.