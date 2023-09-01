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Türkiye-İtalya voleybol maçı sona erdi: Filenin Sultanları finalde

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası yarı final maçında İtalya ile kozlarını paylaştı. Filenin Sultanları son olarak Polonya'yı 3-0'lık set sonucuyla eleyerek adını yarı finale yazdırmıştı. İtalya karşısında da 3-2 galip gelen Filenin Sultanları finale çıktı.

Türkiye-İtalya voleybol maçı sona erdi: Filenin Sultanları finalde - 1

2023 CEV Avrupa Şampiyonası yarı final maçında  Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya ile kritik bir maça çıktı.

Filenin Sultanları, İtalya'yı 3-2 devirerek şampiyonada adını finale yazdırdı.

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Türkiye-İtalya voleybol maçı sona erdi: Filenin Sultanları finalde - 2

TÜRKİYE-İTALYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası yarı finalinde İtalya ile karşılaştı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Paleis 12 Salonu'nda oyanan maç (TSİ) 18.00'de başladı. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlandı. 

Türkiye-İtalya voleybol maçı sona erdi: Filenin Sultanları finalde - 3

MİLLİ TAKIM 8'DE 8 YAPTI

Almanya'da oynadığı C Grubu maçlarının 5'ini de kazanarak adını son 16 turuna yazdıran "Filenin Sultanları", bu turda ise ev sahibi Belçika'yı yenerek çeyrek finale yükseldi.

Şampiyonanın çeyrek final mücadelesinde Polonya'yı da set vermeden mağlup eden ve 7'de 7 yapan milli takım, 9 maçlık şampiyonluk serisinin 8'inci maçında yarı finalde İtalya'yı devirip 8'de 8 yaptı.

Organizasyonda 3 Eylül Pazar günü yapılacak final karşılaşmasına Brüksel ev sahipliği yapacak.

Türkiye-İtalya voleybol maçı sona erdi: Filenin Sultanları finalde - 4

TÜRKİYE'DE HEDEF ALTIN MADALYA

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda üst üste 5. kez yarı finale yükseldi.

Tarihinde 7'nci kez yarı finale çıkan Türkiye, 2015, 2017, 2019, 2021 ve 2023'te üst üste son 4'e kalmayı başardı.

Milli takım, 2003 ve 2011'de de yarı finalde yer aldı.

Avrupa şampiyonalarında 2 gümüş, 3 bronz madalyası bulunan Türkiye, FIVB sıralamasında "1" numara olarak katıldığı organizasyonda altın madalyayı hedefliyor.

Türkiye-İtalya voleybol maçı sona erdi: Filenin Sultanları finalde - 5

RAKİP İTALYA

Sonuncusu 2021'de olmak üzere tarihinde 3 kez Avrupa şampiyonu olan İtalya, yarı finale set dahi vermeden 7 maçını da kazanarak geldi. İtalya, grup maçlarının yanı sıra son 16'da İspanya'yı, çeyrek finalde ise Fransa'yı 3-0'la geçti.

Türkiye, bu yıl FIVB Milletler Ligi'nde iki kez karşılaştığı İtalya'yı iki maçta da set vermeden 3-0'lık skorlarla mağlup etmişti.

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