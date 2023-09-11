Türkiye-Japonya milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte milli maçın yayınlanacağı kanal
A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Belçika'da Japonya ile karşı karşıya gelecek. A Milli Futbol Takımı'nda kadrodan çıkarılan Kerem Aktürkoğlu ve Abdülkerim Bardakcı dışında eksik bulunmuyor. Maç öncesi futbolseverlerin gözü maça dair bilgilerde. Özellikle maçın yayıncı kanalı merak ediliyor. Peki, Türkiye-Japonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Belçika'da karşılaşacağı rakibi Japonya ile 21 yıl sonra karşı karşıya gelecek. Üçüncü kez rakip olacak Türkiye ve Japonya arasındaki son mücadele 2002 Dünya Kupası'nda oynandı. İşte, Türkiye-Japonya maçının tarihi, saati ve yayıncı kanal bilgisi...