Türkiye-Japonya milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte milli maçın yayınlanacağı kanal

JAPONYA SON DÖNEMDE FORMDA

A Milli Futbol Takımımızın 41. sırada yer aldığı FIFA Dünya sıralamasında Japonya 20. sırada bulunuyor. Japonya, Asya Futbol Konfederasyonuna üye ülkeler arasında ise 1 numarada yer alıyor.



Japon Milli Takımı, iki gün önce oynadıkları hazırlık maçında da Almanya'yı deplasmanda 4-1 mağlup etti. Japonya'nın golleri Ito, Ueda, Asano ve Tanaka'dan geldi.



Almanya Futbol Federasyonu, bu karşılaşmanın ardından milli takım teknik direktörü Hansi Flick ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.



Japonya, Katar'ın ev sahipliğinde oynanan 2022 Dünya Kupası'nda da çeyrek finalin kapısından döndü.



E Grubu'nda İspanya, Almanya ve Kosta Rika ile mücadele eden Japonya, ilk maçında Almanya'yı 2-1 yendi. İkinci maçında Kosta Rika'ya 1-0 kaybeden Japonya, gruptaki son karşılaşmasında İspanya'yı 2-1 yenerek son 16 turuna adını yazdırdı.



Japonya, bu turda Hırvatistan'a normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 tamamlanan maçı penaltı atışlarında kaybederek Dünya Kupası'na veda etti.