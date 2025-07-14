Türkiye-Japonya voleybol maçı ne zaman? 2025 FIVB Milletler Ligi çeyrek final
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi çeyrek final maçında Japonya ile nefes kesen bir mücadeleye çıkacak. Ligde normal sezonu 8 galibiyet ve 4 yenilgiyle tamamlayan milli takım, 6. sırada yer alıyor. Milletler Ligi'nde çeyrek finale yükselme başarısını gösteren Filenin Sultanları, parkede Japonya'yı devirmek ve yoluna emin adımlarla devam etmek istiyor. Peki, Türkiye-Japonya voleybol maçı ne zaman?
2025 FIVB Milletler Ligi çeyrek final maçında Türkiye parkede Japonya ile kozlarını paylaşacak. Ferhat Akbaş yönetimindeki Japonya ile mücadele edecek olan Türkiye Milli Takımı, kazanarak yarı finale yükselmek istiyor. Peki, Türkiye-Japonya voleybol maçı ne zaman?