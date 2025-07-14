Türkiye-Japonya voleybol maçı ne zaman? 2025 FIVB Milletler Ligi çeyrek final

2025 FIVB Milletler Ligi çeyrek final maçında Türkiye parkede Japonya ile kozlarını paylaşacak. Ferhat Akbaş yönetimindeki Japonya ile mücadele edecek olan Türkiye Milli Takımı, kazanarak yarı finale yükselmek istiyor. Peki, Türkiye-Japonya voleybol maçı ne zaman?