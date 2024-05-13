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Türkiye-Japonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Voleybolda "milli sezon" Antalya'da başlıyor. Kadınlarda FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) maçları öncesi sporseverlerin de araştırmaları başladı. Tüm gözler Japonya-Türkiye voleybol maçında olacak. 16 takımın mücadele edeceği VNL'de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar, finallerde mücadele etme hakkı kazanacak. Peki, Türkiye-Japonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye-Japonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 1

"Filenin Sultanları", ligin ilk haftasında 14-19 Mayıs'ta Antalya'da, ikinci haftasında 28 Mayıs-2 Haziran'da ABD'de, üçüncü haftasında da 11-16 Haziran'da Çin'de mücadele edecek. Milli takım, Antalya etabında Japonya, Hollanda, İtalya ve Fransa'yla karşılaşacak. "Filenin Sultanları", ilk maçını 15 Mayıs Çarşamba günü Japonya'yla oynayacak. İşte, Japonya-Türkiye voleybol maçı hakkında bilgiler...

SPOR&SKOR HABERLERİ

Türkiye-Japonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 2

TÜRKİYE-JAPONYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye-Japonya voleybol maçı, 15 Mayıs günü saat 20.00'de Antalya'da oynanacak.

Mücadele TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

Türkiye-Japonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 3

MİLLİ TAKIMIN İLK HAFTA MAÇ PROGRAMI


A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın VNL'nin ilk haftasında yapacağı maçların programı şöyle:

15 Mayıs Çarşamba:

20.00 Japonya-Türkiye

16 Mayıs Perşembe:

20.00 Hollanda-Türkiye

18 Mayıs Cumartesi:

20.00 İtalya-Türkiye

19 Mayıs Pazar:

20.00 Fransa-Türkiye

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