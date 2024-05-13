Türkiye-Japonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

"Filenin Sultanları", ligin ilk haftasında 14-19 Mayıs'ta Antalya'da, ikinci haftasında 28 Mayıs-2 Haziran'da ABD'de, üçüncü haftasında da 11-16 Haziran'da Çin'de mücadele edecek. Milli takım, Antalya etabında Japonya, Hollanda, İtalya ve Fransa'yla karşılaşacak. "Filenin Sultanları", ilk maçını 15 Mayıs Çarşamba günü Japonya'yla oynayacak. İşte, Japonya-Türkiye voleybol maçı hakkında bilgiler...