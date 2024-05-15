Türkiye-Japonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? Filenin Sultanları galibiyet için parkede
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin ilk haftasında bu akşam Japonya ile kozlarını paylaşacak. Bu sezon ilk resmi maçına çıkacak olan Filenin Sultanları, turnuvanın Antalya etabında oynanacak ilk maçta Japonya'yı yenmek ve turnuvaya moralli başlamak istiyor. Heyecan dolu mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Türkiye-Japonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?
2024 FIVB Milletler Ligi yeni sezonunda, Türkiye A Milli Voleybol Takımı, Antalya'da Japonya'yı ağırlayacak. Geçtiğimiz yıl Milletler Ligi'nin şampiyonu olan Filenin Sultanları, bu akşam Japonya'yı yenerek güzel bir başlangıç yapmak istiyor. Peki, Türkiye-Japonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?