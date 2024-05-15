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Türkiye-Japonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? Filenin Sultanları galibiyet için parkede

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin ilk haftasında bu akşam Japonya ile kozlarını paylaşacak. Bu sezon ilk resmi maçına çıkacak olan Filenin Sultanları, turnuvanın Antalya etabında oynanacak ilk maçta Japonya'yı yenmek ve turnuvaya moralli başlamak istiyor. Heyecan dolu mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Türkiye-Japonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?

Türkiye-Japonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? Filenin Sultanları galibiyet için parkede - 1

2024 FIVB Milletler Ligi yeni sezonunda, Türkiye A Milli Voleybol Takımı, Antalya'da Japonya'yı ağırlayacak. Geçtiğimiz yıl Milletler Ligi'nin şampiyonu olan Filenin Sultanları, bu akşam Japonya'yı yenerek güzel bir başlangıç yapmak istiyor. Peki, Türkiye-Japonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?

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Türkiye-Japonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? Filenin Sultanları galibiyet için parkede - 2

TÜRKİYE-JAPONYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) Antalya etabındaki ilk maçında bu akşam karşılaşacağı Japonya karşısında arka arkaya 23. kez galip gelmek için sahaya çıkacak.

Milli takımın bu sezonki ilk maçına çıkacağı Antalya Spor Salonu'ndaki mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma TRT Spor Yıldız'dan canlı olarak yayınlanacak.

Türkiye-Japonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? Filenin Sultanları galibiyet için parkede - 3

FİLENİN SULTANLARI 15 MAÇTA SADECE 3 KEZ YENİLDİ

Geçen yıl VNL'de ilk kez şampiyon olarak adını tarihe yazdıran "Filenin Sultanları", oynadığı 15 karşılaşmada sadece 3 yenilgi almıştı.

Organizasyonda karşılaştığı Japonya'ya 3-2 kaybeden milli takım, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nde ise rakibini 3-1 yenmeyi başarmıştı.

Türkiye-Japonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? Filenin Sultanları galibiyet için parkede - 4

TÜRKİYE SON 22 MAÇI KAYBETMEDİ

Resmi karşılaşmalardaki son yenilgisini 28 Haziran 2023'te Bangkok'taki ligin üçüncü haftasının ilk maçında Japonya'ya karşı 3-2'lik skorla yaşayan A Milli Kadın Voleybol Takımı, o müsabakanın ardından VNL, CEV Avrupa Şampiyonası ve 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nde oynadığı 22 maçta yenilgi yüzü görmedi. Mili takım, ilklerin yılı 2023'te üç kupa kazanmıştı.

Türkiye-Japonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? Filenin Sultanları galibiyet için parkede - 5

HEDEF ARKA ARKAYA ŞAMPİYONLUK

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başına geçtiği 27 Aralık 2022'de duyurulan İtalyan başantrenör Daniele Santarelli, "Filenin Sultanları"nın başında çıktığı ilk organizasyon olan VNL'de şampiyon oldu.

Daha sonra milli takımla ilk defa Avrupa şampiyonluğu yaşayan İtalyan başantrenör, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nde de millileri şampiyonluğa taşıdı. Milli takım, ayrıca bu başarıyla olimpiyatlara katılma hakkı elde etti.

Milli takım, Santarelli yönetiminde çıktığı 31 maçta 28 galibiyet aldı. Galibiyet serisini devam ettirmek isteyen Santarelli, bu yılın ilk turnuvasında yeniden ipi göğüsleyerek arka arkaya şampiyon olmayı hedefliyor.

Türkiye-Japonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? Filenin Sultanları galibiyet için parkede - 6

EDA ERDEM KADRODA YOK

VNL'nin ilk haftasında mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kadrosu da belli oldu. Kaptan Eda Erdem Dündar, sakatlığı nedeniyle Antalya etabında mücadele edemeyecek.

Milli takımın kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin

Pasör çaprazları: Melissa Vargas

Smaçörler: Hande Baladın, Ebrar Karakurt, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu, Tuğba İvegin

Orta oyuncular: Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Beyza Arıcı

Liberolar: Simge Aköz, Gizem Örge, Ayça Aykaç Altıntaş

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