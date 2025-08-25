Türkiye - Kanada arasında son mücadele! Filenin Sultanları - Kanada 3. grup maçı ne zaman?
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2025 Dünya Şampiyonası'nda E grubundaki son maçına Kanada karşısında çıkıyor. İspanya ile oynadığı maçı 3-0 kazanan Milliler, Bulgaristan karşısında da set vermedi. Gruplarını ilk iki sırada bitirerek son 16 turuna hiçbir engel kalmayan Milliler, zorlu müsabakaları ardından finallerde Bangkok'ta olacak. Kanada - Türkiye voleybol maçı canlı yayın bilgisi...
FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası heyecanında son 16 turu için nefesler tutuldu. A Milli Takımımız, grup aşamasında karşılaştığı İspanya ve Bulgaristan'ı peş peşe mağlup etti. Kanada ile gerçekleşecek son grup maçı ardından finallere kalmak adına performans sergileyecek.