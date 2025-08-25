Türkiye - Kanada arasında son mücadele! Filenin Sultanları - Kanada 3. grup maçı ne zaman?

Grup maçlarının tamamlanması ardından grubunu ilk iki sırada tamamlayan 16 takım bir üst tura yükselecek. Son 16 turunda grup birincileri ve ikincileri A-H, D-E, B-G, C-F şeklinde eşleşecek. Kazananlar çeyrek finale adını yazdıracak. Çeyrek finalin ardından yarı final, üçüncülük ve final müsabakaları oynanacak.



Filenin Sultanları çeyrek final, yarı final ve finale yükselmesi halinde karşılaşmalarını Bangkok'ta oynayacak.