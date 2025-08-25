NTV.COM.TR

Türkiye - Kanada arasında son mücadele! Filenin Sultanları - Kanada 3. grup maçı ne zaman?

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2025 Dünya Şampiyonası'nda E grubundaki son maçına Kanada karşısında çıkıyor. İspanya ile oynadığı maçı 3-0 kazanan Milliler, Bulgaristan karşısında da set vermedi. Gruplarını ilk iki sırada bitirerek son 16 turuna hiçbir engel kalmayan Milliler, zorlu müsabakaları ardından finallerde Bangkok'ta olacak. Kanada - Türkiye voleybol maçı canlı yayın bilgisi...



FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası heyecanında son 16 turu için nefesler tutuldu. A Milli Takımımız, grup aşamasında karşılaştığı İspanya ve Bulgaristan'ı peş peşe mağlup etti. Kanada ile gerçekleşecek son grup maçı ardından finallere kalmak adına performans sergileyecek.



KANADA - TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

Filenin Sultanları, E grubundaki ilk maçına İspanya ile çıkmış ve rakibini 3-0 yenmişti. Bulgaristan'ı da 3-0 mağlup etti. Son 16 turunu garantileyen Türkiye, Kanada ile 27 Ağustos Çarşamba günü saat 12:00'de kozlarını paylaşacak. Karşılaşma TRT1 ekranlarından yayımlanacak.



Grup maçlarının tamamlanması ardından grubunu ilk iki sırada tamamlayan 16 takım bir üst tura yükselecek. Son 16 turunda grup birincileri ve ikincileri A-H, D-E, B-G, C-F şeklinde eşleşecek. Kazananlar çeyrek finale adını yazdıracak. Çeyrek finalin ardından yarı final, üçüncülük ve final müsabakaları oynanacak.

Filenin Sultanları çeyrek final, yarı final ve finale yükselmesi halinde karşılaşmalarını Bangkok'ta oynayacak.



Gruplar:

A Grubu: Tayland, Hollanda, İsveç, Mısır

B Grubu: İtalya, Belçika, Küba, Slovakya

C Grubu: Brezilya, Porto Riko, Fransa, Yunanistan

D Grubu: ABD, Çekya, Arjantin, Slovenya

E Grubu: Türkiye, Kanada, Bulgaristan, İspanya

F Grubu: Çin, Dominik Cumhuriyeti, Kolombiya, Meksika

G Grubu: Polonya, Almanya, Kenya, Vietnam

H Grubu: Japonya, Sırbistan, Ukrayna, Kamerun

