NTV.COM.TR

Türkiye-Kanada voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Filenin Sultanları 3'te 3 için parkeye çıkıyor

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 Dünya Şampiyonası E Grubu son maçında Kanada ile liderlik için bugün parkede kozlarını paylaşacak. Grubunda oynadığı ilk 2 maçı da kazanan Filenin Sultanları, Kanada karşısında da kazanarak 3'te 3 yapmayı ve gruplardan lider çıkmayı hedefliyor. Heyecan dolu karşılaşma öncesinde mücadelenin canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Türkiye-Kanada voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?

Türkiye-Kanada voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Filenin Sultanları 3'te 3 için parkeye çıkıyor - 1

2025 Dünya Şampiyonası E Grubu 3. maçında Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Kanada ile parkede karşı karşıya gelecek. Grupta averajla ikinci sırada yer alan Kanada karşısına mutlak galibiyet için çıkacak olan Filenin Sultanları, Dünya Şampiyonası son 16 turuna lider olarak gitmek istiyor. Peki, Türkiye-Kanada voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SPOR&SKOR HABERLERİ

Türkiye-Kanada voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Filenin Sultanları 3'te 3 için parkeye çıkıyor - 2

FİLENİN SULTANLARI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda 27 Ağustos Çarşamba günü Kanada maçına liderlik için çıkacak.

Nakhon Ratchasima kentindeki Korat Chatchai Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 12.00'de başlayacak. Müsabaka, TRT 1'den naklen ve canlı olarak yayınlanacak.

Türkiye-Kanada voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Filenin Sultanları 3'te 3 için parkeye çıkıyor - 3

FİLENİN SULTANLARI SON 16 TURUNU GARANTİLEDİ

Organizasyonda İspanya ve Bulgaristan maçlarını set vermeden kazanarak ikide iki yapan milli takım, Kanada maçı öncesi son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.

İki maçını da kazanarak son 16 turuna yükselmeyi başaran Kanada ise averajla ikinci sırada yer alıyor.

Türkiye-Kanada voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Filenin Sultanları 3'te 3 için parkeye çıkıyor - 4

KAZANMASI HALİNDE LİDER ÇIKACAK

Milliler, Kanada maçını kazanması halinde E Grubu'nu lider tamamlayacak ve D Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan takımla son 16 turunda eşleşecek.

DAHA FAZLA GÖSTER