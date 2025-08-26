Türkiye-Kanada voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları liderlik için parkede

2025 Dünya Şampiyonası E Grubu 3. maçında Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Kanada ile parkede karşı karşıya gelecek. Grupta averajla ikinci sırada yer alan Kanada karşısına mutlak galibiyet için çıkacak olan Filenin Sultanları, Dünya Şampiyonası son 16 turuna lider olarak gitmek istiyor. Peki, Türkiye-Kanada voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?