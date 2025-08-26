Türkiye-Kanada voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları liderlik için parkede
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 Dünya Şampiyonası E Grubu son maçında Kanada ile liderlik için parkede kozlarını paylaşacak. Grubunda oynadığı ilk 2 maçı da kazanan Filenin Sultanları, Kanada karşısında da kazanarak 3'te 3 yapmayı ve gruplardan lider çıkmayı hedefliyor. Peki, Türkiye-Kanada voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
2025 Dünya Şampiyonası E Grubu 3. maçında Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Kanada ile parkede karşı karşıya gelecek. Grupta averajla ikinci sırada yer alan Kanada karşısına mutlak galibiyet için çıkacak olan Filenin Sultanları, Dünya Şampiyonası son 16 turuna lider olarak gitmek istiyor. Peki, Türkiye-Kanada voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?