Türkiye-Karadağ maçı ne zaman? İşte milli maç takvimi
UEFA tarafından iki yılda bir organize edilen Uluslar Ligi’nde heyecan ekim ayında oynananacak maçlarla devam edecek. A Milli Futbol Takımı’nın bu yıl B Ligi’nde mücadele ettiği turnuvada, milli takımın bir sonraki rakibi Balkan ülkesi Karadağ olacak. Peki, Türkiye-Karadağ maçı ne zaman?
A Milli Futbol Takımı, 2024-2025 UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup'ta Karadağ ile karşı karşıya gelecek. Müsabakaya dair araştırmalar ise futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. İşte, Türkiye-Karadağ maçı tarihi...