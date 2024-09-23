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Türkiye-Karadağ maçı ne zaman? İşte milli maç takvimi

UEFA tarafından iki yılda bir organize edilen Uluslar Ligi’nde heyecan ekim ayında oynananacak maçlarla devam edecek. A Milli Futbol Takımı’nın bu yıl B Ligi’nde mücadele ettiği turnuvada, milli takımın bir sonraki rakibi Balkan ülkesi Karadağ olacak. Peki, Türkiye-Karadağ maçı ne zaman?

Türkiye-Karadağ maçı ne zaman? İşte milli maç takvimi - 1

A Milli Futbol Takımı, 2024-2025 UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup'ta Karadağ ile karşı karşıya gelecek. Müsabakaya dair araştırmalar ise futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. İşte, Türkiye-Karadağ maçı tarihi...

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Türkiye-Karadağ maçı ne zaman? İşte milli maç takvimi - 2

TÜRKİYE-KARADAĞ MAÇI NE ZAMAN?

Uluslar B Ligi 4. Grup mücadelesinde Türkiye, Karadağ’ı konuk edecek.

Türkiye-Karadağ karşılaşması, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda 11 Ekim Cuma günü saat 21.45’te yapılacak.

Türkiye-Karadağ maçı ne zaman? İşte milli maç takvimi - 3

SONRAKİ RAKİP İZLANDA

Bu maçın ardından ise deplasmanda İzlanda ile 14 Ekim 2024 tarihinde rövanş maçına çıkılacak.

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