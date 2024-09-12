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Türkiye-Karadağ maçı ne zaman? Milli maç takvimi

A Milli Takımın, UEFA Uluslar Ligi'ndeki 4. macerası B Ligi 4. Grup'ta deplasmanda oynadığı Galler maçıyla başladı. Son olarak İzmir'de İzlanda karşısına çıkan milliler şimdi ise Karadağ'ı konuk edecek. Futbolseverlerin gözü bu önemli müsabakanın tarihinde. Peki, Türkiye-Karadağ maçı ne zaman?

Türkiye-Karadağ maçı ne zaman? Milli maç takvimi - 1

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ikinci maçında konuk ettiği İzlanda'yı 3-1 mağlup etti. Uluslar Ligi'ne Galler deplasmanındaki 0-0 beraberlikle başlayan A Milli Futbol Takımı, bu sonuçla 4 puana ulaşarak grupta zirveye çıktı. Bu gelişmenin ardından Ekim ayında yapılacak Karadağ maçı tarihi gündeme geldi. İşte, Türkiye-Karadağ maçı tarihi...

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Türkiye-Karadağ maçı ne zaman? Milli maç takvimi - 2

TÜRKİYE-KARADAĞ MAÇI NE ZAMAN?


Uluslar B Ligi 4. Grup mücadelesinde Türkiye, Karadağ’ı konuk edecek.

Türkiye-Karadağ karşılaşması, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda 11 Ekim Cuma günü saat 21.45’te yapılacak.

Bu maçın ardından ise deplasmanda İzlanda ile 14 Ekim 2024 tarihinde rövanş maçına çıkılacak.

Türkiye-Karadağ maçı ne zaman? Milli maç takvimi - 3

TÜRKİYE'NİN ULUSLAR LİGİ KARNESİ

Uluslar Ligi'nde iki kez B Ligi ve bir kez de C Ligi'nde mücadele eden ay-yıldızlı ekip, üçüncü kez mücadele edeceği B Ligi'ni zirvede tamamlayarak ilk kez A Ligi'ne yükselmeye çalışacak.

A Milli Futbol Takımı, Galler, İzlanda ve Karadağ ile A Ligi'ne yükselmek için karşı karşıya gelecek.

UEFA Uluslar Ligi'ndeki ilk iki macerasında yer aldığı B Ligi'nde gruplarında son sırada yer alan Türkiye, C Ligi'ni ise lider tamamlayarak yeniden B Ligi'ne döndü.

Uluslar Ligi'nde üç sezonda toplam 16 maç oynayan ay-yıldızlı ekip 6 galibiyet, 6 yenilgi ve 4 beraberlik yaşadı. Bu maçlarda 28 gol atan Türkiye, kalesinde ise 20 gole engel olamadı.

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