Türkiye-Karadağ maçı ne zaman? Milli maç takvimi
A Milli Takımın, UEFA Uluslar Ligi'ndeki 4. macerası B Ligi 4. Grup'ta deplasmanda oynadığı Galler maçıyla başladı. Son olarak İzmir'de İzlanda karşısına çıkan milliler şimdi ise Karadağ'ı konuk edecek. Futbolseverlerin gözü bu önemli müsabakanın tarihinde. Peki, Türkiye-Karadağ maçı ne zaman?
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ikinci maçında konuk ettiği İzlanda'yı 3-1 mağlup etti. Uluslar Ligi'ne Galler deplasmanındaki 0-0 beraberlikle başlayan A Milli Futbol Takımı, bu sonuçla 4 puana ulaşarak grupta zirveye çıktı. Bu gelişmenin ardından Ekim ayında yapılacak Karadağ maçı tarihi gündeme geldi. İşte, Türkiye-Karadağ maçı tarihi...