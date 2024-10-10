Türkiye-Karadağ milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (A Milli Takım'ın maçı nerede oynanacak?)
Türkiye, UEFA Uluslar Ligi'nde Karadağ'ı konuk edecek. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmaya futbolseverler yoğun ilgi gösterirken gözler mücadeleye çevrildi. Milli takımda gördüğü kırmızı kart nedeniyle İzlanda maçında forma giyemeyen Barış Alper Yılmaz, Karadağ'a karşı takımdaki yerini alabilecek. Peki Türkiye-Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, tüm ayrıntılar...
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde 11 Ekim Cuma günü Karadağ'ı konuk edecek.
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki karşılaşma saat 21.45'te başlayacak.