Türkiye-Karadağ milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (A Milli Takım'ın maçı nerede oynanacak?)

HAKEMLER

Karşılaşmada İtalya Futbol Federasyonundan Daniele Chiffi düdük çalacak.



Chiffi'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Alessio Berti ve Luigi Rossi yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Matteo Marchetti olacak.





