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Türkiye-Karadağ milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (A Milli Takım'ın maçı nerede oynanacak?)

Türkiye, UEFA Uluslar Ligi'nde Karadağ'ı konuk edecek. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmaya futbolseverler yoğun ilgi gösterirken gözler mücadeleye çevrildi. Milli takımda gördüğü kırmızı kart nedeniyle İzlanda maçında forma giyemeyen Barış Alper Yılmaz, Karadağ'a karşı takımdaki yerini alabilecek. Peki Türkiye-Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, tüm ayrıntılar...

Türkiye-Karadağ milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (A Milli Takım'ın maçı nerede oynanacak?) - 1

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde 11 Ekim Cuma günü Karadağ'ı konuk edecek.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki karşılaşma saat 21.45'te başlayacak.


SPOR&SKOR HABERLERİ

Türkiye-Karadağ milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (A Milli Takım'ın maçı nerede oynanacak?) - 2

TÜRKİYE-KARADAĞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye-Karadağ arasında oynanacak mücadelenin yayıncı kuruluşu belli oldu.

Mücadele TV8 ve Exxen ekranlarından izleyiciyle buluşacak.


Türkiye-Karadağ milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (A Milli Takım'ın maçı nerede oynanacak?) - 3

HAKEMLER

Karşılaşmada İtalya Futbol Federasyonundan Daniele Chiffi düdük çalacak.

Chiffi'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Alessio Berti ve Luigi Rossi yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Matteo Marchetti olacak.


Türkiye-Karadağ milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (A Milli Takım'ın maçı nerede oynanacak?) - 4

BARIŞ ALPER DÖNÜYOR

Milli takımda, Galler karşılaşmasında gördüğü kırmızı kart nedeniyle İzlanda maçında forma giyemeyen Barış Alper Yılmaz, Karadağ'a karşı takımdaki yerini alabilecek.

Ay-yıldızlı ekipte, Mert Günok ve İsmail Yüksek sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarılırken, kaleci Berke Özer aday kadroya dahil edildi.

A Milli Takım'ın aday kadrosunda Cenk Özkacar, Çağlar Söyüncü, Doğan Alemdar ve Ozan Kabak sakatlıkları sebebiyle yer almadı.


Türkiye-Karadağ milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (A Milli Takım'ın maçı nerede oynanacak?) - 5

TÜRKİYE'NİN ADAY KADROSU

A Milli Takım'ın Karadağ maçı kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Berke Özer (ikas Eyüpspor)

Defans: Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Eren Elmalı (Trabzonspor), Ferdi Kadıoğlu (Brighton & Hove Albion), Merih Demiral (Al-Ahli), Mert Müldür, Samet Akaydın (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma)

Orta saha: Atakan Karazor (Stuttgart), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Kaan Ayhan (Galatasaray), Okay Yokuşlu (Trabzonspor), Orkun Kökçü (Benfica)

Forvet: Ahmed Kutucu (ikas Eyüpspor), Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Bertuğ Yıldırım (Getafe), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu (Benfica), Semih Kılıçsoy (Beşiktaş)

Türkiye-Karadağ milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (A Milli Takım'ın maçı nerede oynanacak?) - 6

GÜNCEL PUAN DURUMU VE PROGRAM

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