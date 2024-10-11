Milli maç (Türkiye-Karadağ) ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Milli Takım Uluslar Ligi'nde zafer için sahada
Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 3. maçında bu akşam Karadağ ile kozlarını paylaşacak. UEFA Uluslar Ligi'nde geride kalan 2 maçta 1 galibiyet ve 1 beraberliği olan Milli Takım, Karadağ karşısında kazanmak ve gruplarda avantajlı durumda olmayı sürdürmeyi hedefliyor. Kritik mücadele öncesinde Milli Takım'ın Karadağ karşısındaki 11'i belli oldu. Peki, Türkiye-Karadağ milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 3. maçında Türkiye A Milli Futbol Takımı bu akşam Karadağ ile Samsun'da nefes kesen bir mücadeleye çıkacak. Uluslar Ligi'nde oynadığı ilk maçta deplasmanda Galler ile 0-0 berabere kalan Milli Takım, İzmir'de İzlanda'yı 3-1 mağlup ederek 4 puanla grup lideri olarak bulunuyor. Peki, Türkiye-Karadağ milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?