Milli maç (Türkiye-Karadağ) ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Milli Takım Uluslar Ligi'nde zafer için sahada

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 3. maçında Türkiye A Milli Futbol Takımı bu akşam Karadağ ile Samsun'da nefes kesen bir mücadeleye çıkacak. Uluslar Ligi'nde oynadığı ilk maçta deplasmanda Galler ile 0-0 berabere kalan Milli Takım, İzmir'de İzlanda'yı 3-1 mağlup ederek 4 puanla grup lideri olarak bulunuyor. Peki, Türkiye-Karadağ milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?