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Milli maç (Türkiye-Karadağ) ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Milli Takım Uluslar Ligi'nde zafer için sahada

Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 3. maçında bu akşam Karadağ ile kozlarını paylaşacak. UEFA Uluslar Ligi'nde geride kalan 2 maçta 1 galibiyet ve 1 beraberliği olan Milli Takım, Karadağ karşısında kazanmak ve gruplarda avantajlı durumda olmayı sürdürmeyi hedefliyor. Kritik mücadele öncesinde Milli Takım'ın Karadağ karşısındaki 11'i belli oldu. Peki, Türkiye-Karadağ milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Milli maç (Türkiye-Karadağ) ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Milli Takım Uluslar Ligi'nde zafer için sahada - 1

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 3. maçında Türkiye A Milli Futbol Takımı bu akşam Karadağ ile Samsun'da nefes kesen bir mücadeleye çıkacak. Uluslar Ligi'nde oynadığı ilk maçta deplasmanda Galler ile 0-0 berabere kalan Milli Takım, İzmir'de İzlanda'yı 3-1 mağlup ederek 4 puanla grup lideri olarak bulunuyor. Peki, Türkiye-Karadağ milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Milli maç (Türkiye-Karadağ) ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Milli Takım Uluslar Ligi'nde zafer için sahada - 2

MİLLİ MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki üçüncü maçında 11 Ekim 2024 Cuma günü Samsun'da Karadağ ile karşı karşıya gelecek.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşma TV8 ve Exxen'den canlı olarak yayınlanacak.

Milli maç (Türkiye-Karadağ) ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Milli Takım Uluslar Ligi'nde zafer için sahada - 3

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Yunus Akgün, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz

Karadağ: Nikic, Vukcevic, Vujacic, Camaj, Jovetic, Krstovic, Kuc, Sipcic, Jovovic, Bakic, Marusic

Milli maç (Türkiye-Karadağ) ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Milli Takım Uluslar Ligi'nde zafer için sahada - 4

MAÇI İTALYAN HAKEM YÖNETECEK

Karşılaşmada İtalya Futbol Federasyonundan Daniele Chiffi düdük çalacak. Chiffi'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Alessio Berti ve Luigi Rossi yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Matteo Marchetti olacak.

Milli maç (Türkiye-Karadağ) ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Milli Takım Uluslar Ligi'nde zafer için sahada - 5

TÜRKİYE GRUBUNDA LİDER DURUMDA

Türkiye, grupta oynadığı ilk maçta deplasmanda Galler ile 0-0 berabere kalırken, İzmir'de İzlanda'yı 3-1 mağlup etti. Karadağ ise ilk maçında deplasmanda İzlanda'ya 2-0, sahasında da Galler'e 2-1 mağlup oldu.

Üçüncü maçlar öncesinde Türkiye 4 puanla aynı puana sahip Galler'in averajla önünde lider durumda bulunuyor. Grupta 3 puanlı İzlanda 3. sırada, puanı bulunmayan Karadağ ise son sırada yer alıyor.

Dördüncü grupta aynı gün İzlanda ile Galler karşı karşıya gelecek.

Milli maç (Türkiye-Karadağ) ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Milli Takım Uluslar Ligi'nde zafer için sahada - 6

MİLLİ TAKIMDA 6 İSİM SAKAT

Milli takımda, Galler karşılaşmasında gördüğü kırmızı kart nedeniyle İzlanda maçında forma giyemeyen Barış Alper Yılmaz, Karadağ'a karşı takımdaki yerini alabilecek.

Ay-yıldızlı ekipte, Mert Günok ve İsmail Yüksek sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarılırken, kaleci Berke Özer aday kadroya dahil edildi.

A Milli Takım'ın aday kadrosunda Cenk Özkacar, Çağlar Söyüncü, Doğan Alemdar ve Ozan Kabak sakatlıkları sebebiyle yer almadı.

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