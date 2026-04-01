Türkiye kazandı, Kosova'yı hayal kırıklığı kapladı. "Rüyamız sona erdi"
01.04.2026 00:21
NTV - Haber Merkezi
A Milli Takım'ın Dünya Kupası'nın dışına ittiği Kosova için ülke basınında neler yazıldı? İşte öne çıkanlar...
2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Kosova ile A Milli Takım kozlarını paylaştı.
Fadil Vokrri Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, Türkiye'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Millilere galibiyeti getiren golü 53. dakikada Kerem Aktürkoğlu kaydetti.
Bu skorun ardından Türkiye, 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı. Kosova ise Dünya Kupası'na katılma umudunu 4 yıl sonraya bıraktı.
Kosova basınında karşılaşmanın bitimi sonrası dikkat çeken manşetler atıldı.
İşte öne çıkanlar ve yazılanlar:
"TÜRKİYE, KÜÇÜK FARKLA KAZANDI"
Kosova Sot: "Türkiye, Fadil Vokrri'de küçük bir farkla kazandı"
"Kosova Milli Takımı, tüm çabası ve mücadelesine rağmen finalde mağlup oldu. ABD, Kanada ve Meksika hayalimiz sona erdi. Fisnik Asllani, Türk kaleci Uğurcan Çakır'ı iki kez yokladı ancak geçmeyi başaramadı."
"HAYALİMİZ SUYA DÜŞTÜ"
Zeri: "Dünya Kupası hayalimiz suya düştü!"
"Kosova Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası play-off final maçında mağlup oldu ve ABD, Kanada ile Meksika'da mücadele etme hayalleri sona erdi."
"RÜYA SONA ERDİ"
Epoka E Re: "Rüya sona erdi"
"Kosova Milli Takımı, play-off finalinde Türkiye'ye 1-0 mağlup olarak Dünya Kupası'na katılma şansını yitirdi. Golün ardından skor değişmese de Kosovalı futbolcular karakterlerini gösterdi ve son saniyeye kadar savaştı."
"ŞEREFLİ VEDA"
KOHA: "Hayaller soldu, Kosova şerefli şekilde veda etti"
"Kerem Aktürkoğlu'nun hafif dokunuşu, Kosova için ağır bir darbe oldu. Bu sonuç; ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda yer alma hayali kuran milyonlarca kişinin hayalini suya düşürdü."
"KOSOVA ŞANSSIZDI"
Botasot: "Kosova, Türkiye karşısındaki finalde şanssızdı!"
"Şanssız Kosova Milli Takımı, son ana kadar mücadele etti ancak başarılı olamadı. Türkiye, Fadil Vokrri Stadyumu'nda 13 bin seyircinin önünde oynanan finalde Kosova'yı 1-0'lık skorla mağlup etti ve yazın oynanacak Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı. İkinci yarının başında gelen gol, büyük finalin sonucunu belirledi."