Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman? ZTK GS-FB-BJK maç tarihleri
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final turu başlıyor. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, tek maç üzerinden oynanacak çeyrek final müsabakaları yakın zaman sonra başlayacak. Peki, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman?
Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek final programı açıklandı. Kupada Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, RAMS Başakşehir, Trabzonspor, VavaCars Fatih Karagümrük, TÜMOSAN Konyaspor ve MKE Ankaragücü, son 8 takım arasına kalmıştı.