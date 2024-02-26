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Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman? ZTK GS-FB-BJK maç tarihleri

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final turu başlıyor. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, tek maç üzerinden oynanacak çeyrek final müsabakaları yakın zaman sonra başlayacak. Peki, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman?

Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman? ZTK GS-FB-BJK maç tarihleri - 1

Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek final programı açıklandı. Kupada Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, RAMS Başakşehir, Trabzonspor, VavaCars Fatih Karagümrük, TÜMOSAN Konyaspor ve MKE Ankaragücü, son 8 takım arasına kalmıştı.

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Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman? ZTK GS-FB-BJK maç tarihleri - 2

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmalar sonucunda rakiplerini saf dışı bırakacak ekipler, adını yarı finale yazdıracak. Türkiye Kupası çeyrek final maçlarının programı şu şekilde:

Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman? ZTK GS-FB-BJK maç tarihleri - 3

27 Şubat Salı:

20.45 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe (Eryaman)

28 Şubat Çarşamba:

17.30 Trabzonspor-RAMS Başakşehir (Papara Park)

20.45 Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor (Tüpraş)

29 Şubat Perşembe:

20.45 Galatasaray-VavaCars Fatih Karagümrük (RAMS Park)

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