Türkiye Kupası final maçı tarihi: Trabzonspor-Galatasaray ZTK final maçı ne zaman?

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası final maçında Galatasaray ile nefes kesen bir mücadeleye çıkacak. Bu sezon lige iyi bir başlangıç yapamayan Trabzonspor, bu sezonu Türkiye Kupası ile telafi etmek istiyor. Galatasaray ise hem Süper Lig'i hem de Türkiye Kupasını kazanmanın peşinde. Peki, Trabzonspor-Galatasaray ZTK final maçı ne zaman?