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Türkiye Kupası final maçı tarihi: Trabzonspor-Galatasaray ZTK final maçı ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası final maçı tarihi, Trabzonspor ve Galatasaraylı futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Süper Lig'de şampiyonluğa çok yakın olan Galatasaray, sezonu çift kupayla tamamlamak için Trabzonspor maçında galibiyet arayacak. Trabzonspor'da Avrupa Ligi'nde play-off'lara direkt olarak katılabilmek için Ziraat Türkiye Kupasını müzesine götürmek istiyor. Peki, Trabzonspor-Galatasaray ZTK final maçı ne zaman?

Türkiye Kupası final maçı tarihi: Trabzonspor-Galatasaray ZTK final maçı ne zaman? - 1

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası final maçında Galatasaray ile nefes kesen bir mücadeleye çıkacak. Bu sezon lige iyi bir başlangıç yapamayan Trabzonspor, bu sezonu Türkiye Kupası ile telafi etmek istiyor. Galatasaray ise hem Süper Lig'i hem de Türkiye Kupasını kazanmanın peşinde. Peki, Trabzonspor-Galatasaray ZTK final maçı ne zaman?

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Türkiye Kupası final maçı tarihi: Trabzonspor-Galatasaray ZTK final maçı ne zaman? - 2

TÜRKİYE KUPASI FİNALİ NE ZAMAN?

14 Mayıs 2025 Çarşamba günü Trabzonspor ve Galatasaray'ın karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası Finali, Gaziantep Stadyumu'nda oynanacak.

Müsabaka saat 20.45'te başlayacak.

Türkiye Kupası final maçı tarihi: Trabzonspor-Galatasaray ZTK final maçı ne zaman? - 3

FİNAL MAÇI BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

Trabzonspor-Galatasaray final mücadelesinin biletleri Passo üzerinden henüz satışa çıkmadı, önümüzdeki günlerde TFF tarafından satış duyurusunun yapılması bekleniyor.

Türkiye Kupası final maçı tarihi: Trabzonspor-Galatasaray ZTK final maçı ne zaman? - 4

KAZANAN TAKIMA PLAY-OFF TURU İMKANI

Kupanın kazananı Avrupa Ligi play-off turuna katılma hakkı elde ediyor. Öte yandan Galatasaray Süper Lig'i ilk ikide tamamlamayı garantilediğinden Şampiyonlar Ligi elemeler aşamasını garantilemişti.

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