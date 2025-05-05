Türkiye Kupası final maçı tarihi: Trabzonspor-Galatasaray ZTK final maçı ne zaman?
Ziraat Türkiye Kupası final maçı tarihi, Trabzonspor ve Galatasaraylı futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Süper Lig'de şampiyonluğa çok yakın olan Galatasaray, sezonu çift kupayla tamamlamak için Trabzonspor maçında galibiyet arayacak. Trabzonspor'da Avrupa Ligi'nde play-off'lara direkt olarak katılabilmek için Ziraat Türkiye Kupasını müzesine götürmek istiyor. Peki, Trabzonspor-Galatasaray ZTK final maçı ne zaman?
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası final maçında Galatasaray ile nefes kesen bir mücadeleye çıkacak. Bu sezon lige iyi bir başlangıç yapamayan Trabzonspor, bu sezonu Türkiye Kupası ile telafi etmek istiyor. Galatasaray ise hem Süper Lig'i hem de Türkiye Kupasını kazanmanın peşinde. Peki, Trabzonspor-Galatasaray ZTK final maçı ne zaman?