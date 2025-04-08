Türkiye Kupası finali ne zaman? ZTK yarı final eşleşmeleri ve maç tarihleri

ZTK YARI FİNAL MAÇLARI VE EŞLEŞMELER

Çeyrek finale; Konyaspor, İskenderun, Trabzonspor, Bodrumspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Göztepe kalmıştı. Ancak çekişmeli mücadelelerin ardından Konyaspor, Trabzonspor, Galatasaray ve Göztepe yarı finale adını yazdırdı. Yarı final ve final karşılaşmaları tek maç eleme usulüne göre düzenleniyor. Maçlar 22, 23 veya 24 Nisan'da oynanacak.



Trabzonspor - Göztepe

Konyaspor - Galatasaray