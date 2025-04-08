Türkiye Kupası finali ne zaman? ZTK yarı final eşleşmeleri ve maç tarihleri
Ziraat Türkiye Kupası 2024-25 sezonu çeyrek final maçları tek maç eleme usulüne göre nisan ayı başında düzenlendi. Yarı finale kalan dört takım arasında finaller için nefes kesen çekişme yaşanacak. Taraftarlar ''Türkiye Kupası final maçı ne zaman?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte, ZTK yarı final ve final maç tarihi...
Türkiye Kupası'nda sona gelindi! Çeyrek final müsabakalarında Konyaspor, Trabzonspor, Galatasaray ve Göztepe üst tura yani yarı finale adlarını yazdırmayı başardı. Çeyrek finalde Fenerbahçe - Galatasaray dev derbisinin kazananı sarı kırmızılılar olmuş ve üst tura çıkmıştı. Şimdi gözler final müsabakasında! ZTK finalleri ne zaman?