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Türkiye Kupası finali ne zaman? ZTK yarı final eşleşmeleri ve maç tarihleri

Ziraat Türkiye Kupası 2024-25 sezonu çeyrek final maçları tek maç eleme usulüne göre nisan ayı başında düzenlendi. Yarı finale kalan dört takım arasında finaller için nefes kesen çekişme yaşanacak. Taraftarlar ''Türkiye Kupası final maçı ne zaman?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte, ZTK yarı final ve final maç tarihi...

Türkiye Kupası finali ne zaman? ZTK yarı final eşleşmeleri ve maç tarihleri - 1

Türkiye Kupası'nda sona gelindi! Çeyrek final müsabakalarında Konyaspor, Trabzonspor, Galatasaray ve Göztepe üst tura yani yarı finale adlarını yazdırmayı başardı. Çeyrek finalde Fenerbahçe - Galatasaray dev derbisinin kazananı sarı kırmızılılar olmuş ve üst tura çıkmıştı. Şimdi gözler final müsabakasında! ZTK finalleri ne zaman?

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Türkiye Kupası finali ne zaman? ZTK yarı final eşleşmeleri ve maç tarihleri - 2

ZTK YARI FİNAL MAÇLARI VE EŞLEŞMELER

Çeyrek finale; Konyaspor, İskenderun, Trabzonspor, Bodrumspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Göztepe kalmıştı. Ancak çekişmeli mücadelelerin ardından Konyaspor, Trabzonspor, Galatasaray ve Göztepe yarı finale adını yazdırdı. Yarı final ve final karşılaşmaları tek maç eleme usulüne göre düzenleniyor. Maçlar 22, 23 veya 24 Nisan'da oynanacak.

Trabzonspor - Göztepe
Konyaspor - Galatasaray

Türkiye Kupası finali ne zaman? ZTK yarı final eşleşmeleri ve maç tarihleri - 3

TÜRKİYE KUPASI FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

ZTK final mücadelesi, yarı final karşılaşmasından galip gelen iki takım arasında 14 Mayıs günü gerçekleşecek.

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