Türkiye kupası finali (Trabzonspor-Galatasaray) maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Kritik maçta muhtemel 11'ler belli oldu
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası final maçında Gaziantep Stadı'nda Trabzonspor ile heyecan dolu bir mücadeleye çıkacak. Süper Lig'de bu sezon 2 kez karşılaştığı Trabzonspor'u 2 maçta da yenen Galatasaray, Türkiye Kupası finalinde de rakibini yenmek ve 5 sezondur kazanamadığı Türkiye Kupasını 2025 sezonunda müzesine götürmek istiyor. Trabzonspor ise Avrupa Kupalarına play-off hakkı kazanmak ve bu sezon Türkiye Kupasını müzesine 10. kez götürebilmek için mücadele verecek. Nefes kesecek mücadele öncesinde iki takımın muhtemel 11'leri belli oldu. Peki, Trabzonspor-Galatasaray Türkiye Kupası final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile zorlu bir mücadeleye çıkacak. Müsabakayı kazanan takım Türkiye Kupası'nda şampiyon olacak. Normal sürede kazanan çıkmaması durumunda 15'er dakikalık uzatma devresi oynanacak. Eşitlik yine bozulmazsa kazananı seri penaltı atışları belirleyecek. Son 5 sezondur Türkiye Kupası'na hasret kalan Galatasaray, kupayı 19. kez müzesine götürmek istiyor. Peki, Trabzonspor-Galatasaray ZTK final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?