Türkiye Kupası finalini hangi hakem yönetecek? ZTK Trabzonspor - Galatasaray final maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Kupa maçı Gaziantep Stadyumu'nda oynanacak. 63. Ziraat Türkiye Kupası Finali'ni hakem Cihan Aydın yönetecek. Yardımcıları ise Hakan Yemişken ve Mustafa Savranlar olacak. Dördüncü hakemi ise Ozan Ergün olarak açıklandı.