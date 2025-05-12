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Türkiye Kupası finalini hangi hakem yönetecek? ZTK Trabzonspor - Galatasaray final maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Trabzonspor - Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası final maçında karşılaşacak. Nefes kesecek mücadelenin biletleri de satışa çıkmıştı. Taraftarlar ise ZTK finalinin hangi hakemin yöneteceğini ve canlı yayın bilgisini araştırıyor. Trabzonspor - Galatasaray kupa finali ne zaman, hangi kanalda?

Türkiye Kupası finalini hangi hakem yönetecek? ZTK Trabzonspor - Galatasaray final maçı hangi kanalda, saat kaçta? - 1

Ziraat Türkiye kupası final maçı Süper Lig lideri Galatasaray ile Trabzonspor arasında olacak. Gaziantep'te düzenlenecek maçın biletleri 750 TL ile 1.500 TL fiyatları arasında değişiyor. Türkiye Kupası finali şifreli mi, hakemi kim olacak?

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Türkiye Kupası finalini hangi hakem yönetecek? ZTK Trabzonspor - Galatasaray final maçı hangi kanalda, saat kaçta? - 2

ZTK FİNAL MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Türkiye Kupası final maçı Trabzonspor - Galatasaray arasında 14 Mayıs Çarşamba günü saat 20:45'te olacak. Maç ATV'den canlı ve şifresiz aktarılacak.

Türkiye Kupası finalini hangi hakem yönetecek? ZTK Trabzonspor - Galatasaray final maçı hangi kanalda, saat kaçta? - 3

Kupa maçı Gaziantep Stadyumu'nda oynanacak. 63. Ziraat Türkiye Kupası Finali'ni hakem Cihan Aydın yönetecek. Yardımcıları ise Hakan Yemişken ve Mustafa Savranlar olacak. Dördüncü hakemi ise Ozan Ergün olarak açıklandı.

Türkiye Kupası finalini hangi hakem yönetecek? ZTK Trabzonspor - Galatasaray final maçı hangi kanalda, saat kaçta? - 4

Galatasaray, Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda karşılaştığı bordo mavilileri 2-0 mağlup etti. Süper Lig'in ilk devresindeki karşılaşmada Galatasaray'a konuk olan Trabzonspor 4-3 sahadan mağlup ayrılmıştı.

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