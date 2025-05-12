Türkiye Kupası finalini hangi hakem yönetecek? ZTK Trabzonspor - Galatasaray final maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Trabzonspor - Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası final maçında karşılaşacak. Nefes kesecek mücadelenin biletleri de satışa çıkmıştı. Taraftarlar ise ZTK finalinin hangi hakemin yöneteceğini ve canlı yayın bilgisini araştırıyor. Trabzonspor - Galatasaray kupa finali ne zaman, hangi kanalda?
Ziraat Türkiye kupası final maçı Süper Lig lideri Galatasaray ile Trabzonspor arasında olacak. Gaziantep'te düzenlenecek maçın biletleri 750 TL ile 1.500 TL fiyatları arasında değişiyor. Türkiye Kupası finali şifreli mi, hakemi kim olacak?